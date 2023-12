Macri va por la jefatura del PRO

La relación entre Mauricio Macri y el presidente electo Javier Milei parece no estar en su mejor momento. Si bien circularon rumores sobre un supuesto encuentro entre ambos dirigentes el pasado viernes esta reunión no fue confirmada y todo indica que el ex presidente estaría pensando en replegarse dentro del PRO.

Es que en las últimas horas Patricia Bullrich -distanciada de Macri- confirmó que dejará la presidencia del partido y convocará a elecciones internas a principios del 2024 y muchos referentes del espacio no tardaron en postular a Macri como su sucesor.

Por el momento Macri no se pronunció al respecto. Desde su entorno aseguraron que el ex presidente tiene previsto refugiarse en su casa de Villa La Angostura durante todo el verano y sellar así su distanciamiento con Javier Milei y Patricia Bullrich.

Pero su estadía en la Patagonia argentina no significa que estará inactivo, si finalmente confirma su lanzamiento a la jefatura del PRO tendrá que aguardar para ver si alguien más se decide a disputarle la interna.