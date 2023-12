Lautaro Martínez renovará con el Inter hasta 2028

El argentino Lautaro Martínez, goleador y capitán de Inter, confirmó que sólo restan “detalles” para firmar la renovación de contrato hasta 2028. “Tengo muchas ganas de renovar, me siento bien, mi familia también y la gente me quiere. Ya falta poco no habrá problemas. Yo estoy tranquilo”, expresó el Toro en una entrevista con el medio SportMedia.