Política y Economía |Denuncia de la UCR

Vandalizaron carteles de Somos en La Plata

Un cartel de somos dañado / x

15 de Agosto de 2025 | 02:34
El candidato a diputado provincial y presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, repudió “ la rotura de nuestra publicidad electoral en Diagonal 74 y 50, incluyendo cartelería de campaña”.

“Repudio a los energúmenos de siempre, aferrados a la vieja política que la gente ya no quiere. Hace pocos días, junto a Javier Mor Roig (jefe de campaña), dimos nuestro consentimiento para que el Municipio anuncie un ‘acuerdo de convivencia’ para una campaña limpia y sin violencia. Hoy, a menos de 200 metros de la Municipalidad, cortaron con una trincheta la cara de mi banner en Diag. 74 y 50 y rompieron otro. Vandalismo y violencia política, anónima y cobarde”, expresó Nicoletti en las redes sociales.

 

