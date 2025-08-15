Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

La Ciudad |60 años desde la bendición del santuario en 15, 53 y 54

Festeja en la Ciudad el movimiento Schoenstatt

Se celebrará con una misa multitudinaria desde las 19 y con un ágape posterior. La historia, el despliegue y qué es Schoenstatt en la Ciudad

Festeja en la Ciudad el movimiento Schoenstatt

El santuario de la liberación de Schoenstatt, tras una actividad / el dia

15 de Agosto de 2025 | 03:03
Edición impresa

Se cumplen hoy 60 años desde que el “Santuario de la Liberación” del Movimiento católico de Schoenstatt, edificio que emerge en el vértice de 15 y 53, recibió la bendición del arzobispo local de turno, Antonio José Plaza, en 1965.

Se considera ese el punto inicial del movimiento católico en la Ciudad que fue sumando presencia en actividades y hasta con una escuela.

En este marco, a las 19 habrá una misa multitudinaria en el Santuario. Luego, se desplegará un “ágape fraterno” en el Salón San Francisco de la Catedral (entrada por calle 51).

Despliegue en la Ciudad

Schoenstatt es un movimiento laico, con gran devoción a la figura de la Virgen María y que tiene institucionalidad en La Plata.

“Se organiza en grupos y comunidades de acuerdo a las realidades de sus integrantes, edades y situaciones de vida”, aseguró Osvaldo Marcozzi, referente dentro del movimiento local. Y explicó que hay Ermitas -pequeñas capillas- en Gonnet, City Bell y Villa Elisa. También, hay escuelas con identidad schoenstattiana, como el Estrada de City Bell.

Además, se auto perciben como un movimiento “en salida”. Explicó Marcozzi que “nos insertamos en otras labores de la Iglesia, ya sea en parroquias, en voluntariados, misiones o acciones apostólicas lideradas por Schoenstatt o no”, cerró.

LE PUEDE INTERESAR

El “eterno” reclamo en La Plata por los micros que no llegan

LE PUEDE INTERESAR

Docentes universitarios analizan nuevos paros

Es difícil determinar cuándo comenzó todo para este movimiento. Podría afirmarse que era un día otoñal de 1914 cuando, el sacerdote alemán José Kentenich selló con la Virgen María, algo llamado la “Alianza de Amor”. Lo hizo en una pequeña capilla de la ciudad alemana Berg Schöenstatt, con fieles que se contaban con los dedos de la mano.

Con aquel pacto simbólico, y sin imaginar la dimensión histórica posterior, constituyó el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, una corriente católica cuyo carisma tiene devoción por la figura de la Virgen María, a quien llaman “Mater”.

En un escenario de entreguerras y de persecución, la “Alianza de Amor” se replicó incontables veces y en diferentes lugares del mundo, colocando a Kentenich como referente y fundador del movimiento.

Durante los años posteriores, y de forma fluctuante, Schoenstatt creció y se desparramó por todo el mundo, incluso Argentina. Incluso La Plata.

En 1959, Monseñor Plaza conoce Nuevo Schoenstatt de Florencio Varela, el santuario fundacional en Argentina. Tras quedar maravillado con la historia del movimiento, la imagen de su fundador y tras varios años de gestión, logró la construcción del santuario dentro del terreno del arzobispado, en la Ciudad. La obra del quinto santuario en el país comenzó en enero de 1965 y, el 15 de agosto de aquel año, Plaza inauguró aquella capilla con una misa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Últimas noticias de La Ciudad

¡Sorpresa! La futurista Tesla Ciber Truck, en La Plata

Feriado muy fresco en la Región: ¿cómo estará el finde de semana en La Plata?

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy en EL DIA

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Espectáculos
Se supo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul firmarán un acuerdo para proteger sus fortunas antes del casamiento
Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”
VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
Alberto Cormillot: “Vivo cada día como si fuera el último”
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla