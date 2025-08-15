“DJ tope de gama”: quién es la amante de Martín Demichelis

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Tras conocerse la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, quienes terminaron su relación tras 17 años en pareja, según confirmó la modelo, trascendió que una DJ que vive en México habría sido la tercera en discordia.
“Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema…”, contó Pepe Ochoa en “LAM” y, ante la consulta de Ángel de Brito de si hubo terceros que influyeron en la separación, el panelista dijo: “Sí, de parte de él. Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México”.
Luego mostró en pantalla a Stephie Moreno, una marplatense que vive en México y que habría sido la mujer que captó la atención del técnico de River: “Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico”.
Según detalló el panelista, “Demichelis le habría metido los cuernos a Eva con esta chica”, lo que habría terminado de romper el vínculo que tenían.
