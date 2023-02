Tras su separación con Coti Sorokin, habló Cande Tinelli: "Hoy no funciona pero nos queremos mucho"

Luego de varios días que se conoció la noticia de que Candelaria Tinelli y el cantante Coti Sorokin no estaban mas juntos, varias fueron las suposiciones sobre lo que verdaderamente pasó en la pareja para que se determine el alejamiento.

Lo cierto es que en una historia que subió a su instagram, la hija de Marcelo, lanzó: "Hace unos días quiero subir esto pero ya no quiero más quilombo mediático. Pero siento que por respeto a la relación que tuve con mi ex (y porque de verdad no va con mi estilo, con lo que soy, ni con mis valores), que más allá de los problemas normales como los hay en toda pareja, quería dejar en claro que fue una relación hermosa, llena de cosas increíbles que sólo él y yo sabemos”.

En esa misma línea, Cande resaltó: "“Hoy no funciona pero nos queremos mucho. Públicamente quiero decir que lamento que se haya armado tanto lío y se haya ensuciado tanto todo. Sos una buena persona, Coti. Te quiero mucho”.

Ante esta situación, ambos terminaron en buenos términos, tras el amor que comenzó en el año 2020. Luego, juntos iban a ser jurado del "Canta Conmigo Ahora".