A 9 meses de la muerte de Jorge Lanata: desgarradora confesión de la abogada platense Elba Marcovecchio

Recordemos que, Jorge Lanata falleció el pasado 30 de diciembre de 2024. Allí, Elba Marcovecchio, su viuda, habló públicamente en pocas oportunidades sobre el periodista. Pero, esta vez, la abogada contó las situaciones más difíciles para en pleno duelo, particularmente, porque continúa viviendo en la casa que compartían como matrimonio.

"Vivir en el mismo edificio me trae esa sensación de ambivalencia, de su ausencia y de su presencia", expresó Elba Marcovecchio al respecto.

Sin embargo, tomó una dolorosa decisión con el lugar donde trabajaba Jorge Lanata: "No volví a entrar porque ahí pasa algo que es tremendo para mí, al estar cerrado, tiene su olor, tiene su perfume todavía", confesó Elba.

"La presencia de Jorge es más grande que todo lo que tenía, es su vivencia", manifestó Elba Marcovecchio. "En el comedor de casa, hay una cabecera que es de él y yo uso la otra", detalló. La abogada mostró que aun lleva su anillo de casada con Jorge Lanata: "Yo lo tengo acá, es muy difícil sacarse la alianza. Es tremendo el término 'viuda', te marca la ausencia porque cuando uno se separa toma la decisión".

Finalmente, vale destacar que, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata empezaron su noviazgo en 2020. Dos años después, se casaron en el día de San Jorge, en una íntima celebración en Exaltación de la Cruz. En 2024, el periodista falleció, después de una larga y dolorosa agonía.