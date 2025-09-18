A 9 meses de la muerte de Jorge Lanata: desgarradora confesión de la abogada platense Elba Marcovecchio

Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
VIDEO. Dos impactantes incendios sacuden a La Plata: arden un depósito de papel y una cooperativa
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
Una imágen dice más que mil palabras: Wanda Nara y Martín Migueles fueron vistos juntos otra vez
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Fortísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 18 de septiembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Recordemos que, Jorge Lanata falleció el pasado 30 de diciembre de 2024. Allí, Elba Marcovecchio, su viuda, habló públicamente en pocas oportunidades sobre el periodista. Pero, esta vez, la abogada contó las situaciones más difíciles para en pleno duelo, particularmente, porque continúa viviendo en la casa que compartían como matrimonio.
"Vivir en el mismo edificio me trae esa sensación de ambivalencia, de su ausencia y de su presencia", expresó Elba Marcovecchio al respecto.
Sin embargo, tomó una dolorosa decisión con el lugar donde trabajaba Jorge Lanata: "No volví a entrar porque ahí pasa algo que es tremendo para mí, al estar cerrado, tiene su olor, tiene su perfume todavía", confesó Elba.
"La presencia de Jorge es más grande que todo lo que tenía, es su vivencia", manifestó Elba Marcovecchio. "En el comedor de casa, hay una cabecera que es de él y yo uso la otra", detalló. La abogada mostró que aun lleva su anillo de casada con Jorge Lanata: "Yo lo tengo acá, es muy difícil sacarse la alianza. Es tremendo el término 'viuda', te marca la ausencia porque cuando uno se separa toma la decisión".
Finalmente, vale destacar que, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata empezaron su noviazgo en 2020. Dos años después, se casaron en el día de San Jorge, en una íntima celebración en Exaltación de la Cruz. En 2024, el periodista falleció, después de una larga y dolorosa agonía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí