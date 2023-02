El ex técnico de Gimnasia, Diego Cocca, se hará cargo de la selección mexicana de fútbol

El argentino y ex DT del Lobo, Diego Cocca, fue presentado como nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol en reemplazo de Gerardo "Tata" Martino. En sus primeras palabras, afirmó que lo obligará a ser "el mejor técnico que pueda ser".



"Cada proceso es distinto y si se logró el éxito es por una manera de pensar y trabajar. Sigo creyendo en mi trabajo y me desafío para mejorar y crecer, el seleccionado de México me obligará a ser el mejor entrenador que pueda ser", señaló Cocca.



En cuanto a las expectativas del entrenador sobre el futbolista mexicano en el equipo, Cocca opinó: "Confío mucho en el mexicano, con gestión y acompañamiento va a explotar ese talento y así vamos a tener un equipo competitivo".



El ex entrenador de Godoy Cruz, Gimnasia, Defensa y Justicia, Rosario Central, Huracán y Racing señaló los atributos del futbolista mexicano en una entrevista a MedioTiempo.



"El jugador mexicano tiene cosas positivas y cosas por mejorar. La positiva es que hay un talento nato, juega bien al futbol y resuelve en espacios reducidos, tiene un concepto de juego asociado", amplió el DT campeón en México con Atlas en tres ocasiones.



Al jugador mexicano habrá que seducirlo para jugar en su seleccionado y Cocca está al tanto de ello "Vamos a generar una mística, una cultura y sobretodo dando un ejemplo. Yo tenía un contrato de dos años en Tigres y estoy convencido de estar acá, sabiendo que en un mes debemos jugar dos partidos y que hay poco tiempo. Si todos estamos en el mismo barco y todos estamos convencidos de eso vamos a generar cosas buenas".



Por último el argentino se refirió a la presión que conlleva dirigir al seleccionado de México y señaló: "Es parte del trabajo, mi trabajo es tomar decisiones y cuando las tomas ganas por un lado y perdés por otro, porque siempre habrá gente a la que le guste y a la que no, lo que sí es que debemos tener claro el porqué y para qué. Si todo está claro todo irá bien".



El seleccionado mexicano ya está clasificado para el próximo mundial 2026 ya que lo organizará junto a Estados Unidos y Canadá, en tanto que también jugará la Copa América 2024 que también se realizará en tierra estadounidense.