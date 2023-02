Más reclamos por falta de respuesta ante teléfonos de línea fija que están sin tono

La problemática de las líneas fijas de telefonía que se quedan sin tono y no vuelven a funcionar por largos periodos se expuso nuevamente en dos casos, en distintos puntos de la Ciudad. Según los reclamos, se espera por una respuesta de la empresa Movistar Hogar para las líneas 424--8411 y 472--0826. “Pese a los reclamos que vengo haciendo no logro que me den una respuesta”, lamentó uno de los usuarios afectados.