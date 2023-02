"Te ato a un ancla y te tiro al Paraná", la terrible amenaza a la mujer en Costa Esmeralda

El hombre que fue detenido acusado de retener y abusar de su esposa, liberada ayer en un operativo policial en un country de Costa Esmeralda, al norte de la localidad balnearia de Pinamar (Vea: https://www.eldia.com/nota/2023-2-13-7-57-0-le-pidio-separarse-la-amenazo-y-la-mantuvo-cautiva-en-costa-esmeralda-el-drama-de-una-mujer-junto-a-sus-hijos-policiales), será indagado por cuatro delitos, mientras que la víctima logró contarle a los investigadores que en una de sus primeras amenazas su marido le dijo que la iba a atar a un ancla para arrojarla al río Paraná.



El imputado, identificado por sus iniciales J.C.A., de 53 años y dueño de una gomería en el partido de Tigre, llegó esta madrugada trasladado de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) del Partido de la Costa, donde estaba detenido, a la DDI de San Isidro.



Los delitos que envuelven al aprehendido son de "privación ilegal de la libertad agravada por la relación de pareja, abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas con armas y tenencia ilegal de armas de fuego", todo en contexto de violencia de género.



"Tenía algunas armas declaradas, pero no todas y además tenía vencidas las credenciales", señalaron desde la investigación, en referencia a las siete armas -seis de fuego y un aire comprimido-, que ayer le secuestraron al acusado en su domicilio en una isla del delta de San Fernando.



En tanto, fuentes judiciales revelaron que la víctima de 42 año, logró contar ante los investigadores policiales que la rescataron, parte de las amenazas y el calvario que denuncia haber padecido. "La mujer está muy angustiada y aún en estado de shock, pero logró contar que hacía seis meses que se quería separar, que él no lo aceptaba y que en una oportunidad, en su casa de las islas de San Fernando, el hombre le dijo 'te voy a atar a un ancla y te tiro al Paraná'", relataron fuentes que investigan el caso.



La mujer fue liberada ayer en un operativo realizado por detectives de la DDI San Isidro y de la DDI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) del Partido de la Costa, en una propiedad del lote 64 del Barrio Golf I de Costa Esmeralda.



"La amenazó con armas, le dijo que no lo podía dejar, que iban a ser una familia perfecta y, obligada, la subió a la camioneta y la llevó junto a los hijos a Costa Esmeralda, donde la aisló y le quitó el celular", explicaron desde la investigación.