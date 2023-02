Manes dijo que el radicalismo debe "liderar una nueva coalición incluyendo a los sectores populares"

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes dijo hoy que "el radicalismo tiene un rol histórico" dentro de la vida política argentina y, en un mensaje interno a sus socios del PRO dentro de Juntos por el Cambio (JxC), afirmó que "la sociedad necesita de un partido radical que no sea furgón de cola de nada, que lidere una nueva coalición incluyendo a los sectores populares".

"Tenemos que recuperar la autoestima, sentirnos en pie de igualdad con el PRO. Invito a todos los sectores populares a entender esto", dijo Manes en declaraciones a la prensa.

En un mensaje hacia adentro de la coalición opositora JxC, Manes subrayó que "el radicalismo tiene un rol histórico y la sociedad necesita de un partido radical que no sea furgón de cola de nada, que lidere una nueva coalición incluyendo a los sectores populares". Además, destacó la necesidad de "cobijar a muchos peronistas que están desencantados, a muchos sectores populares y los jóvenes que nunca van a votar al PRO".

El neurocirujano analizó esta mañana que "los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no buscan el poder, si no se renuevan, si no buscan nueva gente, si no le hablan a los jóvenes, a los trabajadores y a los sectores populares".

En ese marco, razonó que "el radicalismo es un partido que nació y buscó el poder en la lucha por los más desposeídos" y consideró que en la actualidad la UCR bonaerense "se levantó y está convocando al radicalismo nacional a ir por el poder, a entender la época" dado que "la Argentina necesita de un radicalismo nuevo que pueda convocar a una gran mayoría".

"Nuestro espacio se renovó, tenemos gobernadores, intendentes, diputados y senadores, concejales. La UCR entendió que puede convocar a una nueva mayoría social para ampliar a sectores que no nos votaron, que dejaron de votarnos o los jóvenes que votan por primera vez", aseveró Manes.

Para el legislador, "el nuevo radicalismo no representa antinomias, ni minorías intensas, y puede ganar una elección para transformar la Argentina", por lo que evaluó: "es nuestro deber histórico recuperar las banderas populares del radicalismo e ir por el poder".

Luego, el legislador expresó que en la calle siente "un gran afecto" por parte de la gente, que le pide "que no afloje, porque sabe que hay una elite política profesional y un aparato político" que lo quiere "aislar", y planteó que él va "en contra de la corporación y del sistema decadente, lleno de privilegios para unos pocos mientras la mayoría no llega a fin de mes".

Consultado sobre su postulación a presidente dentro del espacio de Juntos por el Cambio reconoció que está "construyendo una candidatura presidencial entre muchos", aunque recalcó que "no es un capricho personal". "Vamos a estar hasta el final y vamos a tener una opción en las PASO, pero no es momento de hablar de candidaturas, sino de escuchar a una sociedad que está apática, un poco resignada y triste, convocando a una nueva epopeya. Ese es el rol del radicalismo hoy", dijo y añadió: "Con las antinomias no vamos a transformar la Argentina".