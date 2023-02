El tenista platense Tomás Etcheverry se metió en Cuartos de Final del Argentina Open

El tenista platense Tomás Martín Etcheverry concretó hoy la mejor actuación de su carrera al instalarse en los cuartos de final del Argentina Open, luego de imponerse en un reñido partido sobre el español Roberto Carballes Baena por 4-6, 6-1 y 6-2.



Etcheverry, nacido en La Plata y ubicado en el puesto 82 del ranking mundial de la ATP, protagonizó una gran reacción y venció a Carballes Baena (76) luego de dos horas y media en el partido que inauguró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El tenista de 23 años jugará su próximo partido el viernes ante el vencedor del cruce que animaban más tarde el argentino Facundo Díaz Acosta (191) y el británico Cameron Norrie (12), segundo favorito al título detrás del español Carlos Alcaraz (2).



Etcheverry había dejado una muy buena impresión ayer cuando superó en la ronda inicial al boliviano Hugo Dellien (107) por 3-6, 6-2 y 6-2, sobre todo porque su rival venía de ser semifinalista del Córdoba Open.



En tanto, el español Carballes Baena, había doblegado en la ronda inicial a su compatriota Albert Ramos (74) y lo dominó en el primer set que se llevó por 6-4.



Sin embargo, Etcheverry, muy alentado por el público y en especial por un puñado de amigos que llegaron a verlo desde La Plata, protagonizó una gran reacción y con mucha soltura y potencia se llevó los dos sets siguientes por 6-1 y 6-2 para quedarse con una victoria inolvidable, ya que está entre los ocho mejores del Argentina Open.



"Sin dudas que fue un partido súper especial, en el segundo y tercer set tuve un nivel altísimo, hacía mucho tiempo que no juagaba así y por hacerlo ante mi familia tiene un condimento extra", expresó el tenista platense, hincha fanático de Gimnasia, en la rueda de prensa posterior a su victoria.



El platense se mostró mucho más agresivo en la cancha, jugando bien adentro y eso le permitió que sus golpes hagan más daño, lo que forma parte de su nueva versión según lo explicó luego.



"Este año me propuse un cambio en ese sentido. A medida que vas jugando en los niveles más altos tenés que ser más agresivo, es el camino a seguir y sé que llevará tiempo pero lo estoy intentando", reveló.



Etcheverry se refirió finalmente al ambiente que hubo en la cancha central del Buenos Aires e imaginó lo que sería jugar algunas vez la Copa Davis con el público argentino alentándolo.



"Hubo un buen ambiente, fue una experiencia es muy linda y lo disfruté un montón, me dio mucha energía. Uno de mis sueños es jugar la Copa Davis y me gustaría estar en el equipo argentino sin dudas", concluyó Etcheverry.