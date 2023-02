A pocos días de las sesiones extraordinarias y una semana después de su aparición por sorpresa en la “Mesa Política” del Frente de Todos que convocó Alberto Fernández, el diputado Máximo Kirchner participó de la presentación de un libro sobre Eva Perón y dejó un mensaje a la interna del peronismo: “Los compañeros que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás”.

“No son menores las cosas que suceden a lo largo de nuestra historia y cómo intervienen en el presente que tenemos. Una vieja discusión en la Argentina y que nunca termina de saldarse por el antiperonismo... Van a decir quieren que gobierne siempre el peronismo; yo quiero que gobierne un buen peronista, porque peronistas hay muchos, yo quiero que gobierne un buen peronista o una buena peronista….”, afirmó Kirchner ante el aplauso de la militancia que colmó la sede del histórico comando del Frente para la Victoria ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner.

“El problema son los 72 años de antiperonismo pero no porque deba gobernar siempre el peronismo, sino por el no reconocimiento de una fuerza política que tiene el arraigo popular que tiene el peronismo. Siempre la militancia peronista termina sufriendo esas descargas de odio violento como sufrió el cuerpo de Eva (Perón)”, expresó Kirchner durante la presentación del libro “Eva y las mujeres: una historia de irreverencia”, de Julia Rosemberg.

“Eva no arremetía con los ojos cerrados, sabía muy bien, organizaba, trabajaba, militaba, se preparaba. Era consciente de sus limitaciones para poder superarlas. Las personas, compañeros que estén donde estén, que no son conscientes de sus limitaciones no pueden superarlas jamás”, agregó.

EL “ODIO”

En una parte de su discurso, comparó, sin nombrarla, las amenazas que recibió María Eugenia Vidal cuando gobernó la Provincia con el intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner.

Según su visión, sobre las mujeres peronistas se “descarga odio y bronca” por su ideología política.