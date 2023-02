Los cariñosos parlantes que te abrazan

Los parlantes de “abrazo de novio” quizás sean el accesorio tecnológico del futuro, porque la música siempre suena mejor saliendo de unos buenos bíceps. ¿O no? La compañía japonesa Otome Yusha (”Héroe de las doncellas”) reveló hace un tiempo un vistoso producto promocional: los “Boyfriend Hug Speakers”. Se trata de un par de altavoces que funcionan de verdad, compatibles con Bluetooth, por supuesto, que tienen la forma de grandes brazos musculosos que te abrazarán cálidamente por detrás, adosados a una almohada blanca decorada con una foto de un personaje de videojuego. Muchos se preguntaron y aún se preguntan, ¿quién necesita un hombre de verdad con semejante abrazo? Los llamativos parlantes, llamados “Hero of Maiden Hugging Speakers”, se regalaron como promoción del lanzamiento del juego de rol para teléfonos móviles de la compañía: Hero of Maidens, dirigido a jugadoras dispuestas a “salvar el mundo a través del amor”. De hecho, la almohada blanca, acompañante de los altavoces, tenía impresa la imagen del protagonista del juego. Aptos para conectarse a cualquier dispositivo de reproducción de música a través de Bluetooth, los cariñosos amplificadores fueron generados inicialmente solo para la campaña promocional del juego. Pero quién sabe... en un tiempo no tan lejano lleguen a fabricarse a gran escala. En el aviso publicitario, la compañía nipona se encargó de mostrar los parlantes incrustados en bíceps bien torneados, rodeando el cuello de una mujer en un abrazo cálido en la calle.