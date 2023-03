Hasta Messi quedó salpicado por las polémicas que alimentó la entrega del premio The Best

La entrega del premio The Best, entregado en París, con Lionel Messi, Emiliano (“Dibu”) Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada de Argentina ganadores en las categorías para las que fueron nominados, causó ruidos a diferentes niveles.

Messi, reconocido como mejor jugador del mundo, aceptó una foto con Mauricio Macri, que compartió con Emiliano (“Dibu”) Martínez, y las esposas de ambos campeones, y tras ser publicada por el ex presidente en sus redes, las reacciones se multiplicaron en todas las direcciones, considerando incluso la mínima aparición de Claudio (“Chiqui”) Tapia en la ceremonia, que sorprendió por tratarse del presidente de la Asociación del país ganador de la Copa del Mundo y el que más distinciones recibió.

En este contexto se destacó que Tapia, inclusive, ni siquiera tuvo cámara durante la transmisión oficial organizada por la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), organismo en el cual Macri se desempeña como presidente ejecutivo de su Fundación.

El arquero, en tanto, se reintegró al plantel de Aston Villa, en Inglaterra, y posó con el premio The Best junto con su entrenador, el español Unai Emery. “The Boss and The Best (El jefe y El Mejor)”, publicó la cuenta oficial del club de Birmingham con la fotografía que unió al arquero del seleccionado argentino y el entrenador europeo.

De esta forma, Aston Villa recibió con honores a una de sus figuras, elegido por la FIFA, a través de una votación, como el mejor arquero del mundo.

La pose entre “Dibu” y Emery también deja en claro la buena relación entre ambos a pesar de las declaraciones del entrenador, quien criticó al marplatense en la derrota 4-2 ante Arsenal, por la Premier League, del pasado 18 de febrero.

“La Selección de Austria votó por este premio a Messi como equipo, para mí el mejor es Benzema”

David Alaba,

Defensor de Real Madrid

Aston Villa perdía 3-2 y “Dibu” fue al área contraria, sin permiso de Emery, en busca del empate. La jugada no salió bien, Arsenal aprovechó una contra y estiró la ventaja sin oposición en el arco.

“Nunca le dije a mi arquero que vaya a marcar un gol en el minuto 92 porque una de cada 100 jugadas terminan en gol. Para mí, eso no es inteligente”, sentenció Emery por entonces.

Emiliano Martínez, campeón con Argentina en Qatar 2022, recibió el premio como Mejor Arquero en la ceremonia que se realizó en París, y también consagró ganadores a Messi, Scaloni y a la hinchada nacional.

Scaloni, destacado como el mejor entrenador, quien aceptó los términos para renovar su contrato con la AFA para seguir al frente de la Selección nacional hasta el Mundial 2026, ya está metido de lleno en la diagramación de los partidos para festejar el título de Qatar; mientras que en los distintos ámbitos, y a través de las redes, “Tula”, quien recibió el premio como símbolo de la hinchada de Argentina, fue objeto de diferentes miradas.

Por otra parte, David Alaba, defensor austríaco del Real Madrid, debió aclarar que no votó a Lionel Messi en los premios The Best porque el sufragio es “colectivo” de su seleccionado y que para él, es “mejor” su compañero Karim Benzema.

“En cuanto al Premio FIFA The Best: La Selección de Austria votó por este premio como equipo, no yo sólo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide”, expresó Alaba en Twitter.

La publicación del defensor se debió a que los hinchas de Real Madrid iniciaron una campaña en redes sociales para pedir su salida del club, debido a que en la terna estuvo Benzema, campeón y figura del equipo español en la Champions League de Europa, y en LaLiga de España.

“Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. He dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”, afirmó Alaba.

En apenas seis horas del posteo, más de 7 millones lo leyeron y recibió 90.000 “me gusta”.

En relación a la votación como mejor futbolista de 2022, Karim Benzema quedó tercero -con 34 votos- detrás de Kylian Mbappé y del ganador, Lionel Messi.