Isabel Macedo fue internada de urgencia después de un accidente en el baño

Fueron días difíciles y angustiantes para Isabel Macedo y su familia. La modelo compartió con sus seguidores el duro momento que vivió: la internaron de urgencia por un accidente doméstico que sufrió. Reveló qué fue lo que pasó y cómo se encuentra su salud. Recordemos que, el 2022 fue un gran año para la actriz. El 4 de junio, fruto de su relación con Juan Manuel Urtubey, nació Julia, la segunda hija del matrimonio.

Pero también debió sortear algunos momentos no tan felices. Mientras disfrutaban de unas vacaciones de verano con su familia en las playas de Punta del Este, recibió fuertes críticas y opiniones con respecto a la bebé.

Ahora, se dejó ver recostada en una cama del hospital con una intravenosa en uno de los brazos, mientras que el otro estaba sostenido con un pañuelo, un claro indicio de que había sufrido un golpe. Esto generó gran preocupación, pero fue ella misma quien aclaró qué había pasado. “Y así terminó la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe”, explicó y agregó: “Puedo mostrarlo porque ya estoy bien, pero me pegué un susto inmenso”. Y señaló: “Fue un golpe gracias a Dios, pero me duele todo”.

Finalmente, ya dada de alta, aprovechó e hizo varios agradecimientos. Le dedicó sentidas palabras a quien se quedó con sus hijas, a quien la ayudó a movilizarse, a los médicos y también a su marido “por llegar a los dos minutos a la clínica”.