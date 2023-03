Nico Occhiato sobre Nati Jota tras su polémica salida: “No me la quiero cruzar más”

Tras la inesperada salida de Nati Jota del programa "Nadie dice Nada" que compartía con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, ahora trascendieron polémicos dichos del dueño de la emisora contra su excompañera.

“Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros” deslizó Nico Occhiato. “¿Murió?”, preguntó Flor Jazmín Peña en tono jocoso, y el conductor disparó irónico: “Sí, para nosotros sí”.

“¿Qué onda el vínculo con Nati? Me enteré que no fuiste a la fiesta Polenta para no verla”, le preguntó uno de sus colegas a Occhiato, quien sin tapujos lanzó: “La verdad es que no hablamos más. No la quiero cruzar más”.