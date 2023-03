Marcos rompió el llanto al contar un problema que padeció de chico

Fue mientras estaban en el jardín que comenzaron a hablar de su vida personal, específicamente de la familia. Marcos aseguró que tanto él como Valentina, estaban felices de compartir esta experiencia juntos dentro de la casa de 'Gran Hermano'.

La "Tora" quiso halagar la familia de Marcos diciéndole: "Benditos tus padres, por la educación y valores que les dieron", le dijo. Luego, Marcos contó que su mamá es bastante tranquila como él y su hermana. Mientras que su papá era más vergonzoso. El salteño agregó que le gusta viajar y conocer gente nueva y no le da problema el hecho de relacionarse.

Aunque por la personalidad de Marcos, muchos podrían creer que es una persona que siempre ha estado rodeado de felicidad, también en su vida ha tenido momentos difíciles. Al ser consultado por 'La Tora', contó que fue al psicólogo de chico.

"Cuándo pasó lo que pasó?", le preguntó su compañera, quien quiso saber detalles de la situación que atravesó Marcos en su pasado. "Tuve muchas cosas, fueron muchas cosas y de a poco fui resolviendo una por una". Si bien aclaró que no se trataba de anorexia, explicó que no podía digerir bien la comida por nervios y por otras razones que no mencionó.

"Fueron varios años complicados...", quiso seguir contando, pero la emoción lo pudo y desbordó en llanto. La charla terminó en un abrazo entre ambos concursantes.