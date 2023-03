Una derrota que dejó expuestos a los jugadores y al técnico

Estudiantes tiene mucho que reprocharse luego de la derrota en el clásico ante Gimnasia. Es verdad que hacía 13 años que no perdía uno y que en los 20 partidos que consolidó esta paternidad varios de los jugadores que ayer no dieron en la tecla fueron protagonistas. Pero está claro que con el pasado ya no se puede jugar y que en adelante se tendrá que ver la mano del nuevo entrenador, Eduardo Domínguez, a partir de mañana cuando vuelvan a entrenar.

En la semana periodistas e hinchas alertaban que la clave iba a estar en la mitad de la cancha. Los pibes de Gimnasia no tenían mucho por perder y en ese sector del campo iban a correr y meter con sus dos mejores valores: Ignacio Miramón y Alan Lescano. Por eso sorprendió la ausencia de Zuqui y ver al Corcho Rodríguez completando una línea de cinco jugadores. Para colmo Santiago Ascacibar jugó un flojo partido y José Sosa nunca pudo meterse en juego. Todo indicaba que en el entretiempo el DT debía meter mano o lamentarse. Sucedió lo segundo porque recién tuvo reflejos una vez que el Lobo le había empatado el partido.

Desde que asumió, Domínguez se abrazó a los referentes. Jugaron todos ante Huracán y ayer. Ninguno de los dos partidos mostró un juego convincente pero el triunfo sobre el final ante los suplentes del Globo habían invitado a confiar que era posible tener muchos jugadores “veteranos” en un mismo once. Ayer quedó en claro que va a tener que meter mano de verdad para los próximos partidos, porque el equipo no tiene movilidad, frescura y mucho menos intensidad. Así es imposible jugar en el fútbol argentino.

Pero ante tantos bajos niveles aparece la otra pregunta: ¿Tiene Estudiantes un equipo titular? La respuesta es no, porque después de ocho fechas no está bien defensivamente, no se sabe a qué juega en la mitad de cancha y en ofensiva Guido Carrillo aporta lucha pero no tiene peso dentro del área, todo lo contrario a lo que sucede con Mauro Boselli.

Otra duda sucede con Franco Zapiola, que el año pasado era primera guitarra y ahora está detrás de Pablo Piatti y Matías Godoy. ¿No habrá llegado la hora de hacerle un lugar?

Un párrafo aparte para Deian Verón. Pasó que entró mal ante Sarmiento cuando el técnico era Abel Balbo y lo mismo le sucedió ayer ante Gimnasia. El pibe tiene el peso de su apellido sobre sus espaldas y paga con críticas desmedidas. Será trabajo para el DT, que no pareció entender nunca el partido que se estaba jugando.

Lo único bueno de Estudiantes en la derrota de ayer fue la dignidad para aceptarla. Con tantos “intrusos” dentro del campo y con la bronca lógica de la derrota alguno podría haber levantado una mano o la voz. Nada de eso ocurrió. Este equipo que muchas veces disfrutó del éxito supo perder y aceptó que ahora le tocaba a su adversario.