Rosca, huevo y un conejo, para la resurrección Pincha

Cuatro triunfos en cinco partidos no parece poca cosa para un Estudiantes que en el arranque del año se mostraba demasiado débil. El mismo plantel que un mes atrás no podía dar dos pases seguidos y que en el primer ataque rival quedaba en desventaja, ayer mostró cosas muy interesantes. Porque además de lo matemático, que siempre es tan importante, el equipo mostró una idea de juego, convencimiento y amor propio para sobreponerse a la adversidad. Ganó 2-1 en su visita a Independiente, trepó en la tabla de posiciones y le dio confianza a un once que empieza a tener titulares y suplentes, cosa que no sucedía en el ciclo anterior. Estudiantes parece empezar a tomar vuelo luego de un inicio de carreteo con algunos desperfectos.

El Pincha fue más que su rival. Mucho más. Debió ponerse en ventaja en el primer tiempo, nunca el Rojo debió haber empatado y el final con un solo gol de ventaja no acredita lo sucedido dentro del campo de juego. Los de Eduardo Domínguez manejaron la pelota y el trámite, tuvieron la mayor cantidad de situaciones de gol y solo por la falta de efectividad el juego no tuvo un final más contundente, más allá de haber premiado al que hizo mejor las cosas.

En el primer tiempo ya mostró credenciales. Benjamín Rollheiser fue el jugador más desequilibrante. Se paró delante de la mitad de cancha y desde allí siempre recibió solo la pelota para un pase filtrado o para iniciar los ataques. Otro buen partido del exRiver, como hace unos días atrás en Bolivia. Cuando se anime a patear desde afuera del área será un jugador todavía más completo.

Fue él quien inició la jugada que a los 6 minutos terminó con una aparición de Santiago Ascacibar quien desde el punto del penal estrelló la pelota en el travesaño, luego de un pase delicado y lleno de jerarquía de Mauro Boselli con su pecho. Si esa jugada acababa en gol el devenir del partido, seguramente, hubiese sido otro el trámite de juego.

El propio Ascacinar, ya consolidado en una posición más ofensiva que la que lo llevó al fútbol europeo, tuvo otra promediando el primer tiempo: apareció por la izquierda y Barreto despejó la pelota antes que se transforme en gol.

LEA TAMBIÉN El repunte de Rollheiser fue clave para un León que va encontrando su mejor perfil

También pudo abrir el marcador Mauro Boselli, que de zurda remató entre los centrales tras quedar en franca posición de gol tras un pase filtrado de Rollheiser. El delantero no le pudo dar fuerte ni preciso y la pelota se fue lejos del palo izquierdo de Rodrigo Rey.

En esos primeros 45 minutos al Pincha sólo le faltó el gol, algo parecido a lo sucedido en Bolivia contra Oriente Petrolero pero con una imagen más sólida porque su rival casi que no pudo ni rematar a su arco.

En el arranque del complemento Estudiantes llegó al gol. Fue a los 4 minutos, ya que tras un tiro de esquina que ejecutó Fernando Zuqui hubo un show de desconcierto en la defensa local, la pelota quedó muerta dentro del área y Jorge Rodríguez probó de volea para clavar el merecido 1-0. Primer gol de Corcho con esta camiseta y otro buen partido. Está claro que su puesto es de volante central y no de central como lo puso inicialmente Abel Balbo y repitió Domínguez en su primer partido.

Esta vez no sorprendió desde el lateral de Godoy: fue más picante por izquierda

El partido parecía totalmente planchado. El local metió mano al banco de los suplentes pero ni así pudo torcer un rumbo torcido desde el inicio. Sin ideas, presionado por sus hinchas que ya no se bancan ni un segundo más la falta de juego y resultados, el Rojo mostró la versión más deslucida en años. Pocas veces a lo largo de su historia tuvo un equipo con tan poco apego por el juego y el sacrificio. Nada.

Aun así llegó al empate. Y lo hizo de la única manera que podía hacerlo: con un gol en contra. Centro desde la derecha, casi sin sentido. La pelota iba a las manos de Mariano Andújar para que la abrazara y se arrojada al piso. Pero Zaid Romero la quiso despejar desoyendo los manuales y la desvió. Se querían morir el capitán y el defensor, este último más responsable. El partido, en minuto 38 del complemento se ponía 1-1. Un poco de paz en medio del infierno para los dueños de casa.

Pero este Estudiantes tiene algo. Hace cuatro días atrás aguantó un partido como visitante con dos jugadores menos. Y ayer en la jugada siguiente, tras un centro de Fernando Zuqui desde la izquierda, llegó al gol del triunfo, dos minutos después del mazazo. ¿Quién lo hizo? Sí, Zaid Romero, el mismo que lo había metido en problemas. Premio para un jugador que viene mejorando y para un equipo que había hecho méritos como para ganar. El gol trajo el recuerdo al tanto de la Gata Fernández en 2010: mismo arco e idéntico festejo.

Ganó Estudiantes mostrando su mejor versión del año. En el Domingo de Pascuas tuvo huevo, rosca para el centro y un conejo en la galera. Fue 2-1 y pudo ser más abultado.

Del infierno al cielo. Zaid Romero, que había marcado un gol en contra le dio el triunfo a Estudiantes en Avellaneda / Fotobaires