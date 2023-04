El Dalai Lama, polémico: pidió a un nene chupar su lengua

NUEVA DELHI

El Dalai Lama se disculpó ayer tras la circulación de un video en las redes sociales en el que pide a un niño que “chupe su lengua” durante un evento, desatando una fuerte controversia y numerosas críticas.

“Ha circulado un video que muestra un encuentro reciente, en el que un niño le pregunta a su santidad (como le dicen sus seguidores al Dalai Lama) si puede darle un abrazo. Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado”, señaló el comunicado en su website oficial.

Las imágenes muestran al Dalai Lama besando al jovencito en los labios durante un acto y en presencia de otros adultos, para de inmediato preguntar si éste puede “chupar” su lengua. Segundos después, el líder espiritual tibetano señala su boca y saca la lengua.

“Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en publico y ante las cámaras. Lamenta el incidente”, insistió la oficina del Dalai Lama.

El video se grabó el 28 de febrero, durante una audiencia en McLeod Ganj, un suburbio de Dharamsala, en el norte de India, donde el líder espiritual vive exiliado desde el fracaso del levantamiento tibetano de 1951 contra el poder chino. Algunos internautas calificaron su actitud de “repugnante” y “absolutamente malsana”.

En tanto, el grupo de derechos del niño con sede en Nueva Delhi, “Haq: Center for Child Rights”, emitió un comunicado que condena “toda forma de abuso infantil”. “Algunas noticias se refieren a la cultura tibetana sobre mostrar la lengua, pero este video ciertamente no trata sobre ninguna expresión cultural e incluso si lo es, tales expresiones culturales no son aceptables”, continuó, y agregó: “El mundo admira a los líderes religiosos para que tomen una posición contra la explotación y el abuso de los niños a través de sus acciones y palabras”.

UNA SUCESORA “ATRACTIVA”

El Dalai Lama ya había causado una enorme controversia en el pasado, cuando entrevistado por la BBC, afirmó que seguramente podría ser sucedido por una mujer, pero con la condición excluyente de que ésta debería ser muy atractiva o “no sería de mucha utilidad”. Días después de esas declaraciones se disculpó, también a través de un comunicado de su oficina. “Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas”, decía el comunicado.

El líder religioso tibetano nació el 6 de julio de 1935 en el seno de una familia de agricultores en Taktser, en el Tíbet oriental, donde a los dos años de edad se convirtió en cabeza espiritual de su pueblo al ser reconocido como la reencarnación de su predecesor (el 13° Dalai Lama, Thubten Gyatso), y desde entonces desempeña el título de “Maestro Reencarnado”.

En 1951 aceptó la tutela comunista por falta de apoyo internacional y firmó el tratado que convirtió al Tíbet en una provincia autónoma de China.

Lhamo Dondhup (tal su nombre original) huyó junto a miles de compatriotas a la India en 1959 tras la dura represión china contra la fallida rebelión popular de Lhasa, capital del Tíbet. Desde entonces, continuó la lucha por la libertad de su pueblo, aunque siempre “oponiéndose sistemáticamente a la violencia”, motivo por el cual ganó el Nobel de la Paz en 1989.

Además de haber viajado por todo el mundo y reunirse con presidentes, primeros ministros, reyes y príncipes de las naciones más importantes, el Dalai Lama ha sostenido diálogos con los líderes de diversas religiones y con varios científicos. En 2011 renunció a sus cargos políticos como representante del gobierno tibetano, para quedar sólo como líder espiritual y religioso.