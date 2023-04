Larreta oficializó las elecciones concurrentes sin la firma de Jorge Macri

A través de la publicación del decreto Nº 109/23 en el Boletín Oficial porteño, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, formalizaron el anuncio sobre el sistema electoral que se utilizará en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la particularidad de que la resolución no tuvo la firma del ministro de Gobierno, Jorge Macri.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó que los comicios se llevarán adelante bajo la metodología concurrente, muy cuestionada por referentes del PRO, y que tendrán lugar el 13 de agosto y 22 de octubre, el mismo día que las nacionales.

El intendente con uso de licencia de Vicente López está al frente de una de las áreas claves de gestión en la organización de los comicios, y desde el anuncio de Rodríguez Larreta se ha manifestado en contra de las modificaciones en sintonía con el ex presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri.

La firma de la resolución la delegó al ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco, y cuenta con la rúbrica del ministro de Economía, Martín Mura, quien estará a cargo del financiamiento.

Desde el entorno del Jorge Macri descartaron que no se haya firmado por su disconformidad y argumentaron que la ausencia de su firma se debe a que se encuentra de viaje en New York por consultas médicas sobre tratamientos a realizar por la discapacidad en una de sus piernas.

Respecto a los cambios en el sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri expresó en una clara alusión a Larreta: "Yo juego en cualquier cancha porque confío en la gente. Es adulta y sabe votar, si tiene que cortar boleta lo corta. Yo no pensaría en sistemas electorales en función de si me favorece o no. Hay que gastar lo menos posible”.

Luego de que el primo del expresidente anunciara sus intenciones de competir por la jefatura de Gobierno porteño, desde las distintas fuerzas que componen Juntos por el Cambio surgieron dudas respecto a si cumple con los requerimientos que establecen que los postulantes deben haber vivido 5 años en el distrito.

Tanto el senador radical Martín Lousteau como la Coalición Cívica denunciaron una presunta incompatibilidad con la candidatura, mientras que desde el Frente de Todos de Vicente López presentarán un proyecto para que Macri renuncie en el caso de participar en las elecciones porteñas.

Consultado respecto al tema, Rodríguez Larreta aseguró que, de haber cuestionamientos, la Justicia será la encargada de habilitar o no al intendente de Vicente López en uso de licencia para competir por la alcaldía porteña. "Hablé con él y me mostró la evidencia. La última palabra, si alguien lo cuestionase, es la Justicia", afirmó en medio de tensiones en el espacio.