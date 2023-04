La salud de Florencia Kirchner: Canosa redobló la apuesta y Di Marco pidió perdón tras la denuncia

La polémica que surgió por los dichos de Viviana Canosa y la periodista Laura Di Marco, invitada al ciclo "+Canosa", por el canal LN+, donde se refirieron a una supuesta "anorexia nerviosa galopante" de Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner, por los que ambas fueron denunciadas ante el ENACOM, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo en el que las protagonistas siguieron caminos bien diferentes.

Después que la denuncia que formulara la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina Guiñazú, por expresiones "violentas, discriminatorias y agraviantes" hacia la Vicepresidenta y su hija Florencia, Di Marco publicó en las redes sociales un pedido de disculpas, mientras que Canosa redobló la apuesta y afirmó que "ningún funcionario K me va a limitar mi libertad de expresión".

Viviana Canosa se planta ante el intento de censura K y les responde redoblando la apuesta:



"Ya no me asustan más, tengo espalda para bancármela y no me van a callar... porque YA SE VAN"@vivicanosaok #MasViviana pic.twitter.com/0HYGtO5uDu — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 12, 2023

"Hoy les voy a dar una respuesta a los honorables periodistas militantes de la inflación y la pobreza", comenzó la conductora lo que sería su descargo por las acusaciones y denuncias en su contra. "No va a ser fácil, pero vamos a resistir. No nos van a someter porque ya se van", afirmó, para luego asegurar que "ningún funcionario K me va a limitar mi libertad de expresión. Muchas veces me sentí presionada y perseguida por este Gobierno. Pero en algo sí cambié: antes cuando ustedes me apuraban o me perseguían yo un poco me asustaba, pero ya no. Estoy muy tranquila. Tengo espalda para bancármela porque ya se van".

Y completó desafiante: "A mí no me van a callar. Viva la libertad de expresión, no les tengamos miedo".

Diferente fue la actitud de Di Marco, quien en su perfil en Facebook publicó un pedido de disculpas "si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija".

Mucho escándalo de la Militancia Kirchnerista x la Entrevista de Viviana Canosa a @_LauraDiMarco. Según y conveniencia el Kirchnerimo defiende a las "Mujeres" si son mujeres K, es discurso de ODIO. Si son mujeres de la Derecha q Dios las ayude. NO SEAN CÍNICO/AS. pic.twitter.com/8bXQTaHZax — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) April 8, 2023

La periodista justificó la información que brindó en función que "el estado de salud de los hijos de los presidentes es un tema de interés público en otras democracias del mundo", y puso como ejemplo la adicción de uno de los hijos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que "es tratado por la prensa norteamericana".

"Pero entiendo que, en el marco de la grieta, esas expresiones puedan ser leídas como un ataque y causar un dolor innecesario", agregó, y aclaró que en ningún momento "diagnostiqué a nadie ni estigmaticé ningún cuerpo". "Informo, difundo, analizo, que es muy diferente a diagnosticar", completó.

El texto completo de Di Marco es el siguiente:

"Atendiendo a la repercusión que tuvo mi participación en el programa de Viviana Canosa en LN+ el último jueves y después de analizar todos los costados del tema, pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija.

Brindé esa información porque el estado de salud de los hijos de los presidentes es un tema de interés público en otras democracias del mundo (ejemplo: la adicción del hijo de Biden es tratado por la prensa norteamericana), pero entiendo que, en el marco de la grieta, esas expresiones puedan ser leídas como un ataque y causar un dolor innecesario.

La información sobre la relación entre la vicepresidenta y su hija, así como su trastorno, está detallada con mucho contexto en mi biografía “Cristina Fernández, la verdadera historia”, publicada en 2014. No es nueva. Sin embargo, comprendo que, en este marco de mucha sensibilidad por el año electoral, esa misma información haya adquirido otros significados.

Me disculpo también con las madres de hijos e hijas con trastornos de alimentación si, en algún momento, se entendió que conecté la enfermedad, de un modo directo, con el vínculo materno. Como toda enfermedad es, según los expertos, un trastorno multicausal.

Sin embargo, los tiempos de un programa de TV dificultan explayarse en todos estos sentidos.

Aprovecho para aclarar que jamás diagnostiqué a nadie, ni estigmaticé ningún cuerpo. Por el contrario, tengo una conocida y larga trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y por la diversidad en general, que incluye la de los cuerpos.

Sí investigo sobre psicología y política desde hace más de treinta años -de hecho es mi sello personal en mis libros y artículos- y, desde ese lugar, analizo y brindo información documentada.

Del mismo modo que otros colegas analizan, con toda legitimidad, la economía y la política, sin ser economistas ni politólogos.

Informo, difundo, analizo, que es muy diferente a diagnosticar.

Espero que estas palabras aporten claridad a las audiencias y reparación a quienes se hayan sentido lastimados".