Revelan cuándo regresa Jey Mammon a Argentina tras viajar a España por el escándalo

El conductor de televisión, Jey Mammón, denunciado por Lucas Benvenuto en una causa de abuso sexual, partió hacia España apenas unos días atrás, con la intención de "relajar" su cabeza después del "sacudón" mediático que tomaron los hechos, con las acusaciones de un lado y de otro.

Lo cierto es que en las últimas horas, Mariana Brey, panelista de "Socios del Espectáculo", dio a conocer que Jey llegará al país antes de lo previsto: "Este no va a ser un viaje extenso, no es Juan Darthés, que no volvió más. Jey Mammon vuelve a la Argentina, y va a volver con una decisión tomada, y será en breve".

A su vez, consultada sobre las posibles fechas de arribo, confirmó: "No quiero ponerlas, porque la verdad es que no las sé, tampoco Jey me contesta sobre eso”.

En el diálogo que tuvo con Brey mediante un chat, el ex conductor de "La Peña de Morfi", le señaló: “Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla. Aún no tomé ninguna decisión". A su vez, habló de la figura de Fernando Burlando, quien será su abogado querellante: "Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión”.

“La verdad, estoy intentando poner mi cabeza en ‘apagado’, hasta que decida qué es lo que va hacer, en ‘mute’. Los argentinos, acá, me tratan con mucho amor", cerró en sus últimas palabras que intercambió con la periodista.