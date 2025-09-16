Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000, que ahora regala un auto: los números de hoy

Espectáculos |Todos los detalles

Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"

Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
16 de Septiembre de 2025 | 11:10

Escuchar esta nota

Ahora, la vida de Gerardo Sofovich se suma a las biopics confirmadas de las figuras emblemática del espectáculo argentino.

Así, en las últimas semanas se confirmaron nuevas biopics que contarán, a través de series en distintas plataformas, las vidas de algunas de las estrellas de nuestro espectáculo. 

Entre ellas, se encuentra la de Moria Casán, con actrices, actores y grabaciones encaminadas; la de Mirtha Legrand, la de Susana Giménez y, ahora, la de Gerardo Sofovich. 

Allí, Marina Calabró compartió los detalles del nuevo proyecto que contará la vida de Gerardo Sofovich: "La que se viene es la biopic de Gerardo Sofovich, está detrás de eso Martín Kweller en sociedad con Gerardo Sofovich, en sociedad amistosa, amorosa y comercial", reveló.

A su vez, se supo cuál fue la palabra de Gustavo: "Dijo que según qué plataforma decida comprarlo tienen algunos requerimientos de capítulos y temporadas. Ya tienen director y están armando la estructura de proyecto, lo que sería el boceto del guion".

"Gustavo me dijo 'mira, va a haber todo lo que hubo en la vida de Gerardo'. Y cito textual a Gustavo: "mujeres, excesos, casino y estrellas", aseguró Calabró. 

Sobre esta línea, recordaron un momento clave que podría formar parte de la serie: su amistad con el expresidente Carlos Saúl Menem. "Es una etapa brillante, todo eso va a estar, hasta era amigo de Menem. Todo esto va a estar plasmado en la biopic. Ya están buscando actores, están empezando a cranear", concluyeron sobre el nuevo proyecto.  

 

 

