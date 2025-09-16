"Ay Milei... ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!": Cristina Kirchner, durísima contra el discurso presidencial

Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
Más del 3 por ciento: ganancia en bonos, acciones y cómo quedó el dólar tras los anuncios de Milei
VIDEO.- Llantos, gritos y desesperación por un dramático choque en La Plata: tres nenes recibieron asistencia médica
Karina Milei metió marcha atrás con la prohibición de difundir sus audios pero denunció operación en su contra
VIDEO. Murió Robert Redford: una por una, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida
Vacunan gratis contra el dengue en La Plata: paso a paso cómo inscribirse y a quiénes la aplican
VIDEO. ¡Milagro de Dios!: la "peor vereda" de La Plata empieza a tener cambios y sorprendió a vecinos
Arden los hinchas del Pincha: juntan firmas en contra del nuevo escudo
En Gimnasia preocupa la deuda con los empleados: cómo está la situación
La salud de Thiago Medina: Alberto Cormillot explicó qué implica vivir sin bazo y advirtió sobre los cuidados indispensables
La ANMAT prohibió el uso y comercialización de filtros de agua de conocidas marcas: los motivos
VIDEO.- Pelea de trapitos en 1 y 60: golpearon a efectivos policiales y hay un detenido
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Ferias francas: cruce entre la queja vecinal y puesteros que resisten
¿Se adelanta el festejo por el Día de la Primavera en La Plata?
VIDEO.- El insólito caso del "defecador serial" que hace sus necesidades en la puerta de las viviendas: un barrio en vilo
A 70 años del bombardeo, llega a Ensenada la obra “Proyecto Campamento”
El legado continúa: tras años, se llevó adelante el Simposio Cardiovascular Favaloro
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
Entidad de médicos rechaza la consulta virtual y abre nuevo debate: "Pone en riesgo la salud del paciente"
Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo: pionero de la cocina en la televisión y socio del Gato Dumas, tenía 87 años
Confirmaron la biopic de Gerardo Sofovich: "Mujeres, estrellas y casinos"
"En llamas": las tropas israelíes avanzan para tomar la ciudad de Gaza
Atentado a Wall Street en 1920: explosión en el corazón financiero, muertes y el primer coche bomba en EEUU
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cristina Kirchner destrozó el discurso de Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por un caso de corrupción, arremetió con tono irónico y filoso contra la afirmación presidencial de que "lo peor ya pasó", acusándolo de repetir errores del pasado y de gobernar en contra de los intereses del pueblo.
"Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!", comenzó Kirchner en un extenso posteo en redes sociales. La expresidenta no solo cuestionó la frase, sino que la vinculó directamente con Mauricio Macri, recordando que él la utilizó en 2018, "cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016".
Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025
¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...
Es todo tan…
Kirchner profundizó su crítica al señalar la continuidad de figuras clave de la gestión macrista en el actual gobierno. "Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!", disparó.
La expresidenta acusó a Milei de construir su "equilibrio" en las cuentas "en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica". Para Kirchner, la política económica actual es una "verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".
En uno de los pasajes más duros, Kirchner afirmó que "muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".
LE PUEDE INTERESAR
Dónde voto: habilitaron el padrón definitivo para las elecciones nacionales del 26 de octubre
Finalmente, la expresidenta le hizo una recomendación al Presidente: "Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí