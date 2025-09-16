Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Ay Milei... ¿en serio que lo peor ya pasó? Daaale!": Cristina Kirchner, durísima contra el discurso presidencial

16 de Septiembre de 2025 | 11:59

Cristina Kirchner destrozó el discurso de Javier Milei tras la cadena nacional en la que el mandatario presentó el Presupuesto 2026. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por un caso de corrupción, arremetió con tono irónico y filoso contra la afirmación presidencial de que "lo peor ya pasó", acusándolo de repetir errores del pasado y de gobernar en contra de los intereses del pueblo.

"Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaale!", comenzó Kirchner en un extenso posteo en redes sociales. La expresidenta no solo cuestionó la frase, sino que la vinculó directamente con Mauricio Macri, recordando que él la utilizó en 2018, "cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016".

Kirchner profundizó su crítica al señalar la continuidad de figuras clave de la gestión macrista en el actual gobierno. "Es todo tan igual… que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… si, el inefable Toto Caputo, ex jefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase… ¡Bingo hermano!", disparó.

La expresidenta acusó a Milei de construir su "equilibrio" en las cuentas "en base a endeudamiento en dólares y emisión monetaria presente y futura; con tasas de interés y futuros impagables que revientan la actividad económica". Para Kirchner, la política económica actual es una "verdadera bomba de tiempo… el tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111".

En uno de los pasajes más duros, Kirchner afirmó que "muchos ya entendieron que, en realidad, la motosierra era para ellos… para sus puestos de trabajo, sus salarios, sus jubilaciones, sus medicamentos, su comida… mientras las comisiones eran para tu círculo cercano y los cargos para lo peor de la casta más rancia… la que juraste combatir y ahora aplaude en primera fila".

Finalmente, la expresidenta le hizo una recomendación al Presidente: "Estás a tiempo… Por lo pronto ya cambiaste el tono y la forma (que no es menor)… pero ojo que el problema no es sólo una cuestión de formas, sino de fondo… Acordate lo que te dije de los dogmas y los prejuicios el día que te tomé juramento como Presidente… Haceme caso… largá los libritos de la Escuela Austríaca, que la Argentina necesita una política económica realista que contemple los verdaderos intereses del país y de su pueblo".

