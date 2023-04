Wado parece Cristina, habla de funcionarios que no funcionan y calienta la interna

Todo el Gobierno hablaba ayer intramuros de los rebotes de la renuncia del jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, que se fue de Balcarce 50 porque fue sindicado como el que filtró rumores falsos sobre la salida de Sergio Massa, hoy el hombre más fuerte de la gestión de Alberto Fernández. Versiones, se analizó, que podrían haber generado la reciente subida del dólar blue. Lejos de apagarlo, ese incendio fue un poco incentivado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que desempolvó una frase de Cristina Kirchner para explicar la foto actual del oficialismo: todavía hay “funcionarios que no funcionan”, dijo. No dio nombres pero no hizo falta.

Wado, hasta donde se sabe, es la opción del kirchnerismo duro para competir en un enfrentamiento interno con Alberto Fernández. O con alguien que él designe, como Daniel Scioli o el actual jefe de gabinete, Agustín Rossi.

Sus declaraciones llegan a horas de se reúna el Consejo Nacional del PJ, esto es la conducción del peronismo que en los papeles encabeza Fernández, para convocar formalmente a un Congreso peronista -el ámbito donde están representados los justicialismos provinciales- en el que se empezarán a delinear las reglas de juego para las elecciones Primarias Abiertas de este año.

Se vaticina cierta tensión en esa reunión, a realizarse mañana, entre los leales a Cristina y los albertistas. De Pedro le ha agregado sal a esa herida abierta. Por ejemplo: se verán personalmente Alberto y Axel Kicillof después de un par de meses en los que, claramente, se han distanciado desde lo político porque el gobernador bonaerense se alineó con la idea de que el Presidente no debe ser candidato a la reelección y es una de las caras del operativo clamor para que Cristina revea su postura de no ser candidata a nada en este turno electoral.

Causó malestar

La alusión de Wado a la no funcionalidad de funcionarios de Alberto obviamente irritó a la tropa presidencial, que desde la asunción en 2019 ha entregado infinidad de cabezas. “¿Él si funciona? ¿Desde cuándo trabaja de fiscal de sus compañeros de Gabinete?”, le dijo al sitio Infobae una fuente muy cercana al Presidente en alusión a De Pedro. “Es el ministro político de un gobierno que perdió en el 2021, que está desarmado y desacoplado con 19 provincias desdoblando las elecciones”, lanzaron esas fuentes.

Es lo mismo que decir que De Pedro, el funcionario que supuestamente es el enlace con las provincias, no hace bien su trabajo. En efecto, la mayoría de los gobiernos provinciales decidió desdoblar sus comicios de los nacionales. Una manera de despegarse de la crisis económica y de la interna en el Frente de Todos, de la pelea entre Alberto y Cristina.

Todo esto se torna más virulento porque Fernández no se ha bajado formalmente de su postulación a la reelección. Encontró en la receta tiempista un elemento para irritar de lo lindo a los kirchneristas. Esa tensión atrasa toda la delineación de la estrategia electoral de oficialismo. Se suma a esto el mutismo de Cristina, que no envía ninguna señal a los propios respecto a lo que hay que hacer, a quién apoyar, hacia dónde rumbear.

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas, que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, dijo De Pedro en un tono de obvia crítica.

Ante una repregunta sobre si esos funcionarios que “no funcionan” son algunos que todavía mantienen su cargo, el ministro replicó: “Para mi sí”. ¿A quién se refería? Nunca lo especificó. Pero seguro que no son los que responden a Cristina.

Mensaje

De todos modos, envió un mensaje a los que miran con desconfianza la gestión. “A esos argentinos desesperanzados les vamos a ofrecer unas PASO, una alternativa en esta elección, para recuperar el espíritu del peronismo, para poder recuperar el espíritu de los gobiernos de Néstor y de Cristina y lo que entendemos que tiene que cumplir la política como herramienta de transformación y no como herramienta de confort personal”, dijo De Pedro. O sea, ratificó que enfrentarán a Alberto si éste no se baja, acaso el aludido con aquello del “confort personal”.

Una vez más, Wado habló como si el cristinismo -él incluido- no fuera parte de la actual gestión. Es una muestra de la estrategia dialéctica que llevan a cabo Cristina, Máximo Kirchner y demás exponentes del Instituto Patria: hablar de la “era Alberto” como si fuera algo ajeno, una expresión política a vencer, aquello que no hay que hacer. O que no habría que haber hecho.