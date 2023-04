A la espera de Cristina, en una pelea de fondo que crece en el Frente de Todos

Si se cumplen las promesas que circulan en el mundo peronista, Cristina Kirchner hablará el jueves próximo en el Teatro Argentino de La Plata ya sin Alberto Fernández en la grilla de postulantes presidenciales por su anunciada decisión de renunciar a la reelección. Todo el oficialismo espera esa aparición. Los que están con la vicepresidenta y los que se dicen críticos de ella, tal vez un puñado de leales al jefe de Estado que se preparan para el gran tironeo que viene: el tema de las Primarias Abiertas en el Frente de Todos.

Porque la declinación de Fernández no cerró el debate interno sobre este ítem; lo profundizó.

Alberto se ha asumido como garante de la democratización del proceso interno de selección de candidatos en el peronismo. Pero el cristi-camporismo, envalentonado porque consiguió la claudicación presidencial que persiguió durante semanas, ahora parece avanzar con la idea de asegurarse el viejo esquema de decisión de postulaciones que viene usando desde hace años: la “Jefa” decide. Cristina en el rol de gran electora y estratega. La dueña de la “lapicera”, como se ha denominado en un paroxismo simplificador pero tremendamente ilustrativo, a ese ejercicio de autoridad histórico de la vicepresidenta.

La guerra de nervios sobre este tema venía de antes pero se potenció después del video interminable de Fernández con el que anunció su decisión de no competir. Máximo Kirchner, por obvias razones la voz más encumbrada de su sector después de su madre, habló el sábado en un acto que pareció un engranaje más del operativo clamor para que Cristina sea candidata. Aludió a la necesidad de un “candidato de consenso” para el Frente de Todos. O sea, que no surja de internas.

Es un lindo eufemismo para disfrazar el eventual “dedazo” de la vicepresidenta. Ese que en 2019 se inclinó por Alberto con el posterior éxito en las urnas, que en 2015 impuso la fórmula Daniel Scioli-Carlos Zaninni, perdiendo por muy poco el ballotage contra Mauricio Macri, y demás ejemplos recientes.

Ayer, el Presidente concedió una entrevista a un programa radial. “No debe haber nadie que señale a un candidato; yo quiero que la gente lo elija”, le aseguró en una charla muy amable (tan amable que ni se habló de la subida del dólar paralelo) al actor Mex Urtizberea.

Claramente, lo que dijo Alberto es lo contrario de lo que deslizan los cristinistas puros como objetivo a alcanzar. Pero no sólo ellos. Porque los dueños del poder territorial en el peronismo, sobre todo intendentes del Conurbano bonaerense, también están de acuerdo con la tesis de evitar las Primarias, concebidas como dos espacios que se enfrenten del primero al último cargo. Lo mismos piensan los gremios peronistas. Ahí también radica parte de la fortaleza de Cristina para afrontar el desafío de esquivar las PASO que le plantea el Presidente.

Nota al pie: ¿era necesario que Fernández fuera en helicóptero hasta el barrio porteño de Caballito y aterrizara en la cancha de Ferro para hacer esa nota con Mex? Con una ciudadanía hiper sensible por la cuestión económica, un Alberto en retirada estaría descuidando ciertos detalles de sentido común.

Expectativas en La Plata

Conviene volver a Cristina. La expectativa por su reaparición no hace más que ratificar la enorme habilidad que tiene para conservar la centralidad en el justicialismo del AMBA, que es el que gobierna. Sus últimas grandes incursiones fueron para avisar que no competiría a nada este año, aquel discurso colérico luego de la condena por corrupción en la llamada causa Vialidad, y una aparición para instalar entre los propios la tesis de que está proscripta. Algo que no es cierto pero que su feligresía repite como un mantra edificador del operativo clamor para que finalmente se postule a algo.

¿Porqué el acto en la renovada sala Ginastera es el jueves 27? Porque se cumplen 20 años de la elección presidencial de 2003, en la que Néstor Kirchner salió segundo pero marcó el inicio de su llegada a la Casa Rosada. Su rival directo, Carlos Menem, el ganador por poco de ese comicio de primera vuelta, terminaría renunciando al ballotage pocos días después y así quedó consagrado el entonces gobernador santacruceño.

¿Dará Cristina alguna señal de una posible revisión de su negativa a competir en ese acto? Gran tiempista, probablemente no dé precisiones aún teniendo en cuenta que faltan dos meses para el cierre de las listas y, según fuentes de su espacio, aún esperaría que la inflación ceda un poco y la corrida cambiaria se apague como para tornar más competitivo al sello Frente de Todos. Promesas que escucha del ministro Sergio Massa, que fue su gran aliado en el juego de presiones para bajar a Alberto de la utopía reeleccionista.

Tal vez sí recurra a la embestida discursiva para insistir, sin dar nombres, con la necesidad de evitar las Primarias. Aquello del “candidato de consenso”, la idea de retomar a través de alguien aún indefinido el sendero esperanzador que suele remitir a sus años como presidenta. El volver a ”aquello” como si “esto” -léase la gestión Fernández, su creación- nunca hubiera existido.

La dirigencia cristinista, obviamente, se entusiasma con que ella regale alguna señal de que va a jugar. Si no es como candidata a presidenta, a senadora por la Provincia. Esa dirigencia es la que no pudo cumplir con su mandato de salir a militar la reconstrucción del espacio luego del golpe por la condena judicial pero sin su figura como eje central. La respuesta de esos intendentes, legisladores y funcionarios fue el extravío, la ratificación de que sin la brújula de la vicepresidenta no pueden fijar el rumbo. El ruego por la inevitabilidad de una postulación “salvadora” y ordenadora.