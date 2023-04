Mudanza de zona roja: valor inmobiliario en alza

Hace una semana venció el plazo para la implementación de la reubicación de la “zona roja” y mientras se reaviva el debate de su traslado, desde distintas inmobiliarias de la Ciudad se anticipó que la medida será positiva para poner en valor las propiedades para la venta y alquileres en ese sector.

Gisela Agostinelli, encargada del área de comunicación de una inmobiliaria platense señaló que “seguramente de a poco los inmuebles irán recuperando valor”, pero aclaró que no cree que eso suceda de un día para el otro.

Agostinelli recordó que años atrás esa zona era muy requerida por los estudiantes universitarios provenientes del interior, algo que cambió en los últimos años. “De a poco se irán revalorizando esas propiedades ya que el entorno será diferente. Eso sumado a la ubicación son las cosas a tener en cuenta a la hora de tasar”, apuntó la profesional y marcó ambos factores como prioritarios cuando se elige un lugar dónde establecerse.

En la misma línea, Santiago Mamberto, al frente de otra inmobiliaria de la Ciudad, indicó que no tener la zona roja en la puerta de una vivienda mejorará las posibilidades de venta. “Fundamentalmente no van a descartar propiedades por esa situación”, aseguró el martillero. En cuanto a los alquileres, explicó que como hay poca oferta la gente no tiene tantas opciones.

La martillera Estela Valverde, por su parte, indicó que todavía los valores de los inmuebles del Barrio El Mondongo, ubicados en avenida 1 de 60 a 68, están muy por debajo de los valores de mercado. “Va a llevar un tiempo mentalizar a la gente de que se va a erradicar la llamada zona roja”, aclaró.

Con relación a los precios dijo que aún no se han incrementado, comparados con el resto de propiedades de La Plata.

“Siguen bajos a pesar de que tenemos propiedades de categoría, va a llevar un tiempo que los valores se acomoden en esa zona. Por ahora sigue todo igual”, dijo Valverde.

Para los martilleros la clave radica en que el barrio recupere el perfil que tenía antes del desembarco de la prostitución.

“Si el barrio está mas tranquilo, mas seguro, va a ser mas deseable residir allí. La demanda también se reflejará en los precios, esa es una zona muy linda, pero suele tener resistencia por la zona roja. Si no va estar mas allí es una buena noticia para la gente del barrio porque sus inmuebles se van a revalorizar y estarán más demandados”, opinó la martillera Mirta Líbera.

EXPECTATIVAS

En tanto el Colegio de Martilleros de La Plata comunicó que tiene expectativas por el traslado de la zona roja. El sector inmobiliario consideró que los alquileres y ventas de propiedades del barrio El Mondongo, volverán a recuperar su valor de mercado ya que se ofrecían a un valor muy inferior al de viviendas similares en otros barrios. “Si bien hasta el momento no se hizo efectivo el anuncio de la Municipalidad, comenzamos a advertir el entusiasmo no sólo de los dueños de viviendas que van a poder alquilar o vender a precios razonables, sino también de las inmobiliarias que ofertan propiedades en la zona. Las propiedades se habían depreciado mucho en la denominada zona roja” dijo Guillermo Saucedo, secretario general del Colegio de Martilleros departamento judicial La Plata.

“Cuando se ofrecían las propiedades de esa zona, la mayoría las esquivaba por la situación que era de público conocimiento. Las viviendas ubicadas en el área de las calles 1 a 6 y de 60 a 67 sufren un proceso de desvalorización permanente, incluso en zonas aledañas ante el temor que la zona roja se siga extendiendo”, agregó el directivo.

El profesional agregó que, si bien hay un alivio para El Mondongo, “ahora estamos evaluando qué impacto puede llegar a tener para los vecinos, propietarios e inmobiliarias de Berisso y Ensenada, si la zona roja queda establecida sobre calle 122”.