Podría persistir hasta esta tarde el humo y el olor a quemado en la Ciudad

Las condiciones climáticas se mantendrán hasta al menos el atardecer de hoy

La Ciudad amaneció ayer con un banco de niebla importante que con el correr de las horas se transformó en una densa nube de humo que afectaba la visibilidad y se hacía sentir en el olfato, sobre todo para quienes padecen de afecciones respiratorias.

A partir del mediodía, los y las platenses comenzaron a sentir el olor a pasto quemado con más intensidad. Incluso, ingresó a las casas y se apoderó del ambiente.

También, más de un transeúnte que caminó por las diagonales quedó con la ropa ahumada y ni hablar de quienes sintieron malestar en los ojos y garganta por el fenómeno.

Y lo peor fue que lo poco que quedaba de sol fue cubierto por una humareda y el cielo quedó totalmente encapotado.

Ante la preocupación y consulta de los platenses que desconocían el origen de lo que sucedía en el cielo de la Ciudad, desde la Municipalidad de La Plata se informó que el fenómeno corresponde al humo de un incendio forestal que se desarrolló en el departamento de San José, al sur de Uruguay.

En ese sentido, la Dirección de Hidrometeorología de la Comuna explicó que tanto el humo como el olor a quemado llegaban hasta nuestra ciudad por la acción del viento del noreste que arrastraba las cenizas.

Dicha dependencia también adelantó que durante las primeras horas de esta mañana continuarán esas condiciones ambientales, y que hasta puede llegar a verse intensificada por la presencia de bancos de niebla, como ayer al amanecer, que ya estaban pronosticados.

La misma fuente expresó que esas condiciones climáticas se mantendrán hasta al menos esta tarde noche, momento en el que está previsto que roten los vientos hacia el sudeste disipando las columnas de humo en la Ciudad.

RECOMENDACIONES

Frente a esta situación, desde la Secretaría de Salud comunal se aconsejó a aquellas personas con problemas respiratorios que consulten rápidamente a su médico de cabecera o se acerquen a un centro de salud en caso de presentar síntomas como tos, falta de aire o bronco espasmo.

Aunque no se consideró que el caudal de humo pudiese complicar la salud de personas que no registren patologías respiratorias preexistentes, lo recomendable es no estar al aire libre más de lo necesario ni realizar actividades físicas en espacios abiertos.

El incendio comenzó durante el fin de semana y el humo, desde este domingo, fue llegando hacia la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del AMBA. En la tarde de ayer tuvo intensidad en nuestra ciudad.

En ese contexto, pasadas las 14, se pudo observar, fundamentalmente en los espacios públicos como plazas y parques la densa humareda que provocaba distintas molestias a quienes transitaban por esos lugares.

A pesar de las recomendaciones, ayer se observó la presencia de vecinos que caminaban o trotaban al aire libre, actividad que se solicitó no se lleve a cabo mientras persista el humo en la Ciudad.

El denso olor a humo se pudo percibir desde las primeras horas de la mañana, pero ante la niebla matinal parecía que la humareda no había llegado a La Plata con la misma intensidad que tuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero además del foco de incendio al sur de Uruguay, entrado el mediodía de ayer el depósito Iron Mountain de Barracas, que se incendió en 2014 y se cobró diez víctimas fatales, volvió a prenderse fuego, sumando más humo al ambiente.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires batallaron contra las llamas del depósito, ubicado en Gaspar Jovellanos 1300, en el barrio porteño de La Boca y los focos se avivaron sobre el contrafrente del mismo.