Le puso a su hija el nombre de su banda preferida y ahora ella tiene que mostrar el DNI porque no le creen

Los que son fieles de los grupos musicales, tal vez lo entenderán. Otros, no. Pero el fanatismo por una melodía o por un artista en especial, se puede plasmar hasta el nombre de un hijo o una hija.

Tal es el caso de una mujer en Reino Unido. Sus papás le pusieron Abba, como la mítica banda de rock internacional que tuvo grandes momentos por la década del 70.

Pero más allá de todo lo que se pueda vincular a ello, hay que remarcar una situación que convive con la joven desde sus primeros años de vida: nadie le cree que se llama así y se la pasa teniendo que mostrar su DNI para validar la identidad: “Tengo que mostrar el documento”, afirmó.

Según declaraciones que hizo a medios locales, la oriunda de West Midlands nacida en 1983, no conoció a nadie con su nombre, excepto a la legendaria banda que supo cosechar varios éxitos a nivel mundial.

“Si tuviera 1 libra por cada vez que alguien cuestionó mi nombre único, sería millonaria. Mi padre eligió mi nombre y quería algo diferente. Eran fanáticos de la banda y pensó que sería increíble llamarme Abba”, señaló.

ABBA es un grupo sueco de música disco y pop, integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid "Frida" Lyngstad. Han creado hits históricos, como "Mamma mía", "Dancing queen", "Chiquitita", "Fernando", "Thank you for the music", "Gimme gimme gimme", y muchísimos otros, e inclusive la banda grabó versiones también en Español.



Su denominación se forma mediante las primeras letras del nombre de cada miembro: Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid.



Sus grabaciones tuvieron un impacto comercial que los llevó a convertirse en los artistas más exitosos de su compañía discográfica Universal Music Group y a ser la banda con más ventas en los años 1970.



El cuarteto se forma en Estocolmo en 1972, y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974. Desde entonces, ABBA gana popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el "wall of sound", un efecto musical creado por el productor Phil Spector.