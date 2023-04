Inquietud en la Rosada: Alberto suspendió un acto en el Conurbano

Tras la agresión sufrida ayer por el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el presidente, Alberto Fernández, decidió no concurrir a un acto en el conurbano bonaerense. Fuentes oficiales no negaban que “hay preocupación” en el Gobierno nbacional por la violencia y el malestar de la sociedad.

Si bien no hubo una respuesta oficial acerca de los hechos de violencia acontecidos en el mediodía de ayer, desde otros sectores del oficialismo se escucharon, por lo bajo, también voces de preocupación.

Alberto Fernández suspendió su participación en el único acto público que tenía ayer en su agenda, el cual estaba planificado para las 18 horas, en Ituzaingó, municipio de la zona Oeste del Conurbano, a unos 20 kilómetros de Lomas del Mirador, el lugar en el que una multitud enardecida atacó al ministro, Sergio Berni, tras el asesinato de un colectivero.

Fuentes de Casa Rosada evitaron vincular esa decisión a lo sucedido en la jornada de ayer con el ministro bonaerense y argumentaron que el Presidente se había quedado manteniendo reuniones en la Casa de Gobierno.

Además señalaron que el Presidente habló con el Ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, y que le pidió que siga atentamente lo sucedido en la jornada de ayer. Con respecto a la agresión al ministro afirmaron que “le pareció grave lo que le pasó a Berni” y evitaron también emitir mayores opiniones sobre la reacción de los colectiveros que atacaron al ministro.

Por otra parte, Alberto Fernández le pidió a su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que se comunique con el gobernador Axel Kicillof para solidarizarse y preguntarle por la salud del ministro.

Si bien en el círculo de colaboradores más estrecho del Presidente se manifestaron escuetamente por los hechos de violencia acontecidos, en otras terminales del Frente de Todos fueron mucho más expresivos al respecto. No hablaron de lo que “le pasó a Berni” como un hecho singular, sino que coinciden en que es un alarma que no puede desoírse. “La gente no está bien, hay cansancio y hartazgo”, admiten con preocupación.

EL ANTECEDENTE DE ROSARIO

Hace casi un mes, la situación era similar, cuando desde la sede del Poder Ejecutivo veían cómo en Rosario los familiares y amigos de Maximiliano Jerez, un nene de 12 años asesinado en medio de una balacera, entraron a los golpes a la vivienda del hombre acusado como responsable de lo sucedido.

“La gente está actuando de ese modo porque todo lo que tiene para ofrecerle el Estado es insuficiente: la policía, la justicia, la contención social. El desgarro del tejido social es cada vez mayor. Decir que no es no haber puesto un pie más allá de la general Paz”, admitieron fuentes oficialistas.

OTRO CRUCE ANÍBAL-BERNI

Mientras, la mala relación entre Aníbal Fernández y Sergio Berni sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones posteriores a la agresión. Más allá de que condenó el ataque de su par de la Provincia, el ministro de Seguridad de la Nación desmintió que le hayan pedido refuerzos de gendarmes.

“Los enviados del Ministro Berni, porque el Ministro jamás apareció, jamás solicitaron ni 1 solo efectivo. Los jefes de las 4 fuerzas y la secretaria de seguridad y política criminal, no me dejaran mentir», escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Antes, Berni había dicho que tuvo “una reunión directa con el Presidente, donde le pedí, explique y entendió porque teníamos que reeditar el operativo Centinela”.