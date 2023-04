En la previa al anuncio del dólar agro, el campo lanzó críticas y le puso fecha a la protesta

Esta tarde el gobierno anunciará las nuevas medidas económicas, en donde se pondrá en marcha oficialmente el nuevo dólar agro. Según se adelantó, con este mecanismo los productores accederán a un tipo de cambio diferencial, pero la medida que se viene ya fue criticada por el campo, que además le puso fecha a una protesta para reclamar ayuda del Estado frente a la sequía que golpea al sector.

La Federación Agraria Argentina (FAA) consideró que los anuncios que realizará el ministro de Economía Sergio Massa implican "alargar una perversa saga de terror". En un comunicado la entidad expresó: "Ante rumores de que el Gobierno nacional lanzaría lo que muchos llaman 'una nueva edición del dólar soja', pero nosotros preferimos denominar 'otro episodio de una perversa saga de terror', desde FAA queremos reiterar lo que expresamos ante todos los funcionarios y ante la opinión pública: sería un completo y absoluto error. Liso y llano. Una equivocación imperdonable".

De esta forma advirtió que la medida "afecta a todos los productores, en especial a los pequeños y mediano". Y explicó que "impacta de lleno en la línea de flotación, en medio de los tremendos efectos de diversas inclemencias climáticas (sequía histórica, granizadas y heladas)". Además resaltó que "lo dijimos mil veces, y lo reiteramos una más, porque parece que el interlocutor no lo entiende (¿o sí, y sigue eligiendo castigarnos?). Precisaron también que en medio de la sequía "todavía no se efectivizó casi ninguna de las medidas de apoyo que anunció (y también más de una vez) el Gobierno", a lo que agregaron: "Seguramente haya amigos del poder que ganen con esta medida. Y el mismo Estado pueda aliviarse con algunos dólares. Pero todo esto es a costa nuestra. Porque no sólo no tenemos dólares ni producción para vender para beneficiarnos, sino que, como ya dijimos en las ediciones anteriores, esta medida distorsionaría todo el escenario en el que sobrevivimos quienes producimos".

Protesta en CABA

En ese marco, la Federación Agraria Argentina le puso fecha a una protesta que tendrá como escenario la Ciudad de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo el próximo martes frente al Ministerio de Economía y el Congreso. Desde la entidad que conduce Carlos Achetoni informaron que un grupo de productores llegará hasta Buenos Aires para “expresar la extrema situación que atraviesa el sector”. Pero también reclamarán un “salvataje extraordinario y urgente”.

Aseguraron que no será "tipo movilización o marcha”, como se creía, sino más bien los productores se encargarán de entregar petitorios al Gobierno con sus reclamos.

Medidas alineadas al Fondo

El staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) es el documento en el que se oficializan los cambios en las metas del programa acordado entre el organismo y la Argentina, como resultado de la sequía y la desmejora de las condiciones macroeconómicas locales. En el texto, los técnicos del Fondo dan cuenta de la relajación de los objetivos de acumulación de reservas, de las nuevas proyecciones de actividad e inflación y, por pocas horas, anticipan un punto: el esperado anuncio de Massa respecto a un “dólar agro” y a una simplificación cambiaria que ordene a tipos de cambio como el “dólar tarjeta”, “dólar turista”, “dólar Coldplay” entre otros.

Los funcionarios del FMI dan cuenta de que conversaron y acordaron con el equipo de Economía las condiciones para las modificaciones al esquema cambiario que empezarán a regir en pocas horas. “Para apoyar la estabilidad exterior y aumentar las reservas, las autoridades anunciarán una serie de medidas en materia de divisas”, adelanta el staff report.

“[El gobierno implementará] un tipo de cambio diferencial durante un período limitado (abril-junio) para un conjunto selecto de exportaciones primarias (incluida la soja y otros productos agrícolas) e importaciones, especialmente servicios de turismo y transporte” (FMI)

En forma textual, el reporte detalla: “En concreto, las acciones previstas tratarán de “fortalecer la balanza comercial, mediante la aplicación de un tipo de cambio diferencial durante un período limitado (abril-junio) para un conjunto selecto de exportaciones primarias (incluida la soja y otros productos agrícolas) e importaciones, especialmente servicios de turismo y transporte”; y “mejorar la administración y el cumplimiento de las importaciones para limitar la sobrefacturación, el almacenamiento y otras irregularidades, especialmente en el frente de los servicios. La aplicación oportuna de estas medidas apoyará críticamente la acumulación de reservas y los objetivos asociados del programa, aunque se requerirán esfuerzos continuos para reducir las distorsiones a lo largo del tiempo. El personal evaluará si estas medidas prospectivas dan lugar a una nueva P´racica de Tipos de Cambio Múlñtiples o a una restricción cambiaria (...). En caso afirmativo, no deberían constituir una amenaza para la estabilidad macroeconómica. De ser así, no deberían sustituir a unas políticas macroeconómicas sólidas y su eliminación debería tener lugar a lo largo del período del acuerdo, a medida que las condiciones lo permitan”, según Infobae.

El ministro de Economía tiene planificado anunciar medidas de “simplificación cambiaria” tan pronto como este miércoles. Las negociaciones con distintos sectores de la producción agropecuaria y las señales que va dejando conocer el equipo económico dejan claro que se trata de una especie de tercera edición del “dólar soja”, la medida ya utilizada en dos ocasiones para alentar exportaciones a cambio de un dólar comercial más caro.