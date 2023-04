Crece la angustia por un hombre de Corrientes que desapareció hace 20 días en La Plata

Bernardo Salvador Ponce tiene 48 años, es oriundo de Corrientes y en marzo se alojó provisoriamente en una vivienda de la localidad de Melchor Romero. Según denunciaron familiares suyos de La Plata, a pesar de una serie de denuncias oficiales por su paradero, no se tiene novedades de él desde hace casi 20 días. Por este motivo, la angustia y la desesperación crecen a cada hora.

Si bien este medio se hizo eco del caso el pasado 20 de marzo, para cuando Bernardo ya llevaba algunos días desaparecido, hoy su hermana, Margarita, volvió a expresar una profunda preocupación porque el caso se prolongaba sin novedad alguna.

"Mi hermano no aparece. No aparece. no hay ninguna novedad. Se espera que use la tarjeta para ubicarlo, él tendría que haber ido a cobrar ayer. La DDI tiene sus datos. Pero todos sabemos que él perdió la memoria. Él está perdido, no se acuerda de nada", expresó la mujer teniendo en cuenta las denuncias realizadas en La Plata y la investigación que se inició al respecto.

Según reiteró, "no hay ninguna novedad. Nada. Nada. Esta angustia me está matando. Nadie contesta. A la DDI le enviás mensaje y te clava el visto. La policía, nada", sostuvo.

El hombre es oriundo de Goya, Corrientes. "Hablamos con familiares de allá, pero no tienen datos de que él posiblemente haya regresado. Él está desaparecido", dijo Margarita.

Bernardo tiene tez blanca, pelo corto, es delgado y su altura es de aproximadamente 1.65 metros. Una característica suya es que lleva tres tatuajes: el nombre en cada ante brazo de su hijo Víctor y su hija Milagros y la figura del guachito gil en la parte superior del brazo izquierdo.

En el momento de su desaparición llevaba un jean azul junto a una mochila negra y una visera, y una remera gris (aunque presumen que tal vez se la puede haber cambiado).

La familia advirtió que Bernardo sufría adicciones con la bebida alcohólica y que muchas veces se encontraba "perdido, sin rumbo".

A su vez, no maneja redes sociales ni tampoco tenía en su poder un teléfono celular, como para poder ubicarlo. Asimismo, tiene una particular en su andar, ya que renguea de su pierna izquierda.

Los teléfonos para comunicarse en caso de alguna información que puedan aportar a la investigación por su paradero, son: 221-6823905 (Margarita) o al 2215902659 (Mario).