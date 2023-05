JxC cuestionó el mensaje de Alberto: "Rehenes de su incapacidad de gobernar"

Apenas finalizado el mensaje en el que el presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema de Justicia por su fallo que frenó los comicios en las provincias de San Juan y Tucumán, desde la oposición salieron a cuestionar al jefe de Estado por sus dichos por cadena nacional.

Uno de los primeros en hacerlo fue el precandidato a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. "Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar", posteó en su cuenta de Twitter.

También lo hizo Patricia Bullrich, la otra precandidata a presidenta del PRO. "Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces", escribió también en redes sociales junto al video que el mandatario subió a Twitter.

"El dólar en $470, la inflación interanual en 104,3%, la pobreza en 39%… ¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema", fue el mensaje que compartió María Eugenia Vidal.

El que también se sumó a los cuestionamientos contra Alberto Fernández fue José Luis Espert: "Falso. Las autonomías provinciales se respetan mientras no atenten contra el espíritu de la Constitución que es la no eternización en los cargos. Es más, la Corte debería prohibir que Manzur y Uñac fueran candidatos".

"El profesor de derecho sale por cadena nacional a repetir mentiras y bastardear la división de poderes. Aunque les duela, vamos a seguir denunciando sus intentos de llevarse puesta la República", fue el tweet de Christian Ritondo, diputado y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio.

El titular de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, señaló en un extenso mensaje que "el Presidente incumple y desconoce que la Corte Suprema tiene la obligación de garantizar el sistema representativo y republicano en todas las provincias (arts. 5°, 116° y 117° CN). En 1853/60 las provincias acordaron ser parte de una república, no de una monarquía feudal. El resto del país no puede dejar a sus ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de pequeños tiranos locales. El Presidente debería dejar de lesionar la investidura presidencial y abandonar los discursos inconducentes. No hay democracia sin respeto a la Constitución, alternancia en el poder y límites a los vicios antidemocráticos como lo son las re-reelecciones".