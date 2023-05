Sin paz: Rial, “complicado”, no gana para disgustos con su hija

“Pobre Rial”. Hasta los más detractores del polémico periodista se solidarizan con él, luego de que los titulares de la farándula volvieran a apuntar sus focos hacia Morena, su hija rebelde y quien, el fin de semana, tras volver de Colombia, habría sido denunciada por provocar un incendio en un hotel cordobés en medio de un ritual satánico. Y mientras la mediática joven se “divierte”, la salud de papá Jorge preocupa: finalmente, debió volver al país en un avión sanitario, y no en uno de línea como estaba previsto, y quedó internado en la clínica Finocchieto.

En “A la tarde” (América) contaron ayer que la salud de Rial se había “complicado”. Y su hija, Morena, salió al cruce aunque dejó más dudas que certezas: “No hablen más del tema, está complicada la situación, él está bien, pero es un tema delicado. ¿Qué tanto tienen que hablar? Está todo avalado por médicos, nadie puede juzgar la salud de mi papá”.

Su médico personal, Guillermo Capuya, había contado que ayer, en el sanatorio porteño, le hicieron estudios. “Él está muy cansado, con ganas de estar en su casa”, dijo, y contó que el agotamiento se debía a que llegó desde Bogotá en un vuelo largo que hizo escala en Leticia y luego en Santa Cruz de la Sierra.

Y aunque no hubo mayor información oficial, a excepción de un escueto “estoy bien” que el periodista le mandó a sus más cercanos, hay otra situación que preocupa al entorno de Rial y son los constantes problemas en los que se involucra su hija Morena.

De hecho, ayer, la mayor de las hermanas fue noticia luego de que trascendiera que fue denunciada por incendiar la habitación de un hotel cordobés luego de realizar un ritual satánico, pero ella lo negó: “La verdad es que es un tema que me chupa tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga. No soy bruja. No hago rituales”.