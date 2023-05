¡Insólito! Le pidió a su ex pareja el 50% de los gastos mientras estuvieron de novios y lo trataron de "inteligente"

Las redes sociales comparten videos de todo tipo. Y es así, que no solo pasa en twitter y en instagram, sino también en tik tok, donde se conocen historias realmente llamativas.

Tal es el caso de una pareja, que terminó su relación y una vez culminada la misma, comenzaron los problemas: una joven compartió que su ex le mandó un ticket con todos los gastos que pudo registrar mientras ellos estuvieron saliendo.

A través de su cuenta @tiny.aisle, la mujer dejó una breve descripción en el video que remarcaba que “cuando he salido con hombres que ni siquiera me dejaban tocar mi tarjeta".

El hombre pretendía cobrarle la diferencia de todo lo que él había gastado de más. “No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que devolverle el favor como si no hubiese estado en una relación”, escribió la joven.

Rápidamente el video se hizo viral y los comentarios comenzaron a llegar sobre aquellos usuarios que pudieron ver la reacción de la joven.

Al hombre lo trataron de "Inteligente" por "controlar sus finanzas". Otro de ellos puso que esta situación era "aterradora" y algunos lo vieron como un "talento".