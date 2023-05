La culebrilla es mersa, el zóster es cool

• ¿A quién engañó esta vez?

• No hablo de cuernos. Es un ídolo ese pibe.

• ¿Un ídolo? Ayer nomás lo destrozabas, Anita. Infiel empedernido, que no dejaba títere con cabeza, y una sarta de cosas más.

• Pero ahora me enteré de una avivada y cambié de opinión. Lo admiro.

• ¿Por sus viajes por el mundo? Eso es más envidia que admiración, me parece.

• Pará que te explico. ¿Se acuerdan del “lavarropas gate”?

• Cómo olvidarlo … Ahí me enteré que se lo podía rastrear por celular.

• Bueno, el tema es que un montón de marcas de electrodomésticos lo llamaron para que promocionara sus productos. ¿Pueden creerlo?

• ¿Y? ¿Agarró viaje?

• No. Pero fijáte cómo de una “desgracia” podés hacer guita, sin esfuerzo

• Vos y yo, no podríamos. Ellos sí porque son “celebrities”. Le sacan jugo a las piedras.

• Raro que Roviralta, el ex de la Su, no le sacó provecho al cenicerazo.

• Con los 10 palos verdes que le sacó a la Diva de los teléfonos, suficiente, ¿no te parece?

• ¿Y el jugo que le sacó Wanda al zolcillonca del 10? ¿Se acuerdan?

• Ésa es la más viva de todas. Lejos. Una luz esa piba. Desde su recorrida por los canales hablando de su “virginidad” hasta ahora, no para de facturar. Tiene una máquina registradora en el balero. Clink, Caja.

• ¿Volvió con L-Gante?

• Otro curro. Una relación comercial. Deben estar por sacar un videíto con una de esas canciones que no se entiende la letra.

• ¿Vieron la dentadura nueva del chabón? Incrustaciones de diamantes y oro tiene. ¡Una fortuna!

• Diría mi nonna: al mono, aunque lo vistas de seda, mono queda.

• ¿Se la cepillará?

• ¡Es postiza, nena! De quita y pon.

• ¿Y la dejará en un vasito con agua, sobre la mesa de luz, como mi abuelo? ¡Qué asco!

• Nada que ver con lo que les voy a preguntar, chicas, pero ¿no están hartas de la advertencia a repetición sobre el “herpes zozter”? Me suena a curro. Otro más.

• Es la vieja culebrilla, no me jodan.

• Dicen que es el mismo virus que causa la varicela. ¿Ustedes la tuvieron?

• ¡Obvio! Cuando éramos chicas, no sé si se acuerdan, si uno de los hermanitos tenía varicela, nos encerraban al resto con él, incluyendo a los primitos, y nos amuchaban para contagiarnos de un saque. Nuestros viejos mataban varios pájaros de un tiro. Todo muy pragmático.

• Queda más fino decir “herpes zoster” que culebrilla, ¿no?

• Seré curiosa, amigas, ¿a ustedes les cruje algo?

• Todo. Estoy re-crocante últimamente. ¿Por?

• Porque el Presi dijo que “cruje la democracia”, y no le entendí.

• Está calenchu con la Corte.

• Lo vi muy deteriorado. Le pasó un Scania 360 por encima.

• Sí. Hecho pelota. Hace juego con el íspa. Quevachaché. ¡Chin, chin!