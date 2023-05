La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado, la agenda deportiva marca la continuidad del torneo de Primera División del Fútbol Argentino, donde Independiente se enfrentará a Tigre y Banfield va a recibir a San Lorenzo, en los duelos mas interesantes de la jornada. Además, con Lionel Messi en la citación, el PSG se mide ante el AC Ajaccio por la Liga de Francia. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Independiente vs Tigre TNT SPORTS

18:00 Banfield vs San Lorenzo ESPN Premium

20:30 Instituto vs Colón TNT SPORTS

20:30 Newell's vs Arsenal TV PUBLICA

PREMIER LEAGUE

08:30 Leeds United vs Newcastle ESPN/ STAR +

11:00 Aston Villa vs Tottenham ESPN/ STAR +

11:00 Chelsea vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Crystal Palace vs Bournemouth STAR +

11:00 Manchester United vs Wolverhampton STAR +

11:00 Southampton vs Fulham ESPN Extra/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Sociedad vs Girona ESPN Extra/ STAR +

11:15 Osasuna vs Almeria

13:30 Villarreal vs Athletic Bilbao ESPN 3/ STAR +

16:00 Real Madrid vs Getafe DIRECTV / 1610

SERIE A

10:00 Salernitana vs Atalanta STAR +

13:00 Spezia vs Milan STAR + / ESPN

15:45 Inter vs Sassuolo STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Union Berlin vs Friburgo STAR +

10:30 Frankfurt vs Mainz 05 STAR +

10:30 Bayern Munich vs Schalke 04 STAR +

10:30 Bochum vs Augsburgo STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Hoffenheim STAR +

13:30 B. Dortmund vs Monchengladbach ESPN 2/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Strasbourgo vs Niza STAR +

16:00 PSG vs AC Ajaccio STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

13:45 Dep. Moron vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

15:30 Gimnasia (M) vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

15:30 Def. de Belgrano vs Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:30 Dep. Madryn vs Dep. Maipu TYC SPORTS PLAY

17:55 Patronato vs Temperley TYC SPORTS PLAY

18:00 Villa Dalmine vs Aldosivi TYC SPORTS PLAY

18:00 Atl. Rafaela vs Ind. Rivadavia (Mza) TYC SPORTS PLAY

18:10 Alte. Brown vs All Boys TYC SPORTS PLAY

20:00 Quilmes vs Chacarita TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

13:30 Sacachispas vs Los Andes

15:30 Argentino (M) vs Merlo

15:30 San Miguel vs Argentino (Q)

15:30 Villa San Carlos vs Colegiales

15:30 Acassuso vs Ituzaingo

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. Belgrano ESPN 3/ STAR +

15:10 San Luis vs. Newman STAR +

15:10 Alumni vs. CUBA STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Pucará STAR +

15:10 La Plata vs. Atlético Rosario STAR +

15:30 SIC vs. CASI STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Bahia vs Flamengo STAR +

18:30 Fluminense vs Cuiaba STAR +

18:30 Palmeiras vs Bragantino STAR +

21:00 Atl. Mineiro vs Internacional STAR +

ATP MASTERS 1000 - MADRID

06:00 Segunda ronda ESPN 2/ STAR +

RESERVA

11:00 River Plate vs Talleres (C) YOUTUBE LPF AFA

PRIMERA D

15:30 Dep. Paraguayo vs Argentino (R)

15:30 El Porvenir vs Muñiz

A1 PADEL ARGENTINA MASTER

17:00 Semifinales ESPN Extra/ STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

20:00 Yacaré XV vs. Dogos XV STAR +