Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto

Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto
7 de Agosto de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

Este jueves 7 de agosto, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas).

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Cocos (FCI RM): 31.97 %
Mercado Pago (FCI MM): 31.46 %
Prex Argentina (FCI MM): 31.46 %
Personal Pay (FCI MM): 31.43 %
Claro Pay (FCI MM): 30.33 %
Astropay (FCI MM): 29.78 %
N1U (FCI MM): 29.38 %
IEB+ (FCI MM): 29.38 %
LetsBit Finanzas (FCI MM): 29.16 %
Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %
Lemon Cash (FCI MM): 27.53 %
Ualá (Cuenta Remunerada) *: 27.00 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

LEA TAMBIÉN

La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos).

Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 37.00 %
Banco Galicia: 36.25 %
Banco BBVA: 35.00 %
Banco Credicoop: 35.00 %
Banco ICBC: 34.60 %
Banco Macro: 33.50 %
Banco Santander: 33.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 32.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 29.00 %
Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

REBA Compañía Financiera: 39.00 %
Banco CMF: 38.00 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 38.00 %
Banco Meridian: 38.00 %
Banco del Sol: 37.50 %
Banco Bica: 37.00 %
Banco Mariva: 37.00 %
Banco Voii: 37.00 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 37.00 %
Banco de Corrientes: 36.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36.00 %
Bibank: 36.00 %
Banco COMAFI: 35.00 %
Banco Hipotecario: 34.00 %
Banco del Chubut: 33.00 %
Banco Dino: 29.00 %
Banco Julio: 29.00 %
Banco Masventas: 22.00 %

En 3 pasos: ¿cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?

Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:

1- Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos: https://eleconomista.com.ar/especial/bancos
2- Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
3- Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.

¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?

Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

 

Nota publicada en eleconomista.com.ar

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco

Plazos fijos de Cuenta DNI: tasas especiales y detalles de la nueva opción que ofrece la app del Banco Provincia
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Otro sacudón en Diputados: la oposición avanzó con proyectos propios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Inflación de julio 1,8% y el dólar arriba de $1.400 a fin de año

Oportuno operativo para erradicar a los “trapitos” de la zona céntrica de la Ciudad
+ Leidas

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Gimnasia, ante Godoy Cruz, apuesta a ganador: formaciones, hora y TV

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes

Palacios a la par porque su venta está frenada

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado
Últimas noticias de Política y Economía

Fuerte pedido de la Iglesia por los jubilados y discapacitados: "La están pasando mal"

Chile deja de comprar carne argentina por miedo a la aftosa tras una medida del Gobierno

"Kirchnerismo Nunca Más": Milei arrancó la campaña en Provincia con una polémica bandera

Siguen los roces: la Justicia le recomendó a Kicillof "no hacer reformas electorales en los años que se vota"
Deportes
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Dos "soldados" de la Scaloneta nominados al Balón de Oro
Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida
"Gracias Rodri, Messi está feliz": la bandera a De Paul que se hizo viral, desde La Plata a Miami
Día del maratonista: del gran Delfo Cabrera al homenaje a Délfor De la Canal en La Plata
Espectáculos
VIDEOS. Así fue la sangrienta pelea de barras en el recital de Damas Gratis que terminó con un muerto en Colombia
El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito
Nuevo escándalo en puerta: Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann, acudió a la Justicia por incumplimiento
Suma millonaria: Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo, reclama una deuda por un contrato firmado durante su gestión
Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano por la suspensión de la nota en Telefe
Policiales
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
Impactante incendio en una casa de La Plata: "Todavía no lo pueden apagar"
Robaron una escuela y la policía los atrapó en Gorina
Un preso se escapó de una cárcel de La Plata: lo recapturaron
Detuvieron en La Plata a la madre del acusado de un femicidio en Berisso: ¿qué le encontraron?
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla