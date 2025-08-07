Plazos fijos y billeteras virtuales: cuánto rinden las inversiones este jueves 7 de agosto

La reconstrucción del Parque Saavedra incluye la relocalización de la venta ilegal
Este jueves 7 de agosto, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas).
Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.
Cocos (FCI RM): 31.97 %
Mercado Pago (FCI MM): 31.46 %
Prex Argentina (FCI MM): 31.46 %
Personal Pay (FCI MM): 31.43 %
Claro Pay (FCI MM): 30.33 %
Astropay (FCI MM): 29.78 %
N1U (FCI MM): 29.38 %
IEB+ (FCI MM): 29.38 %
LetsBit Finanzas (FCI MM): 29.16 %
Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 %
Lemon Cash (FCI MM): 27.53 %
Ualá (Cuenta Remunerada) *: 27.00 %
* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.
** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.
Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos).
Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.
Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:
Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.
Este es el listado de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.
Banco Nación: 37.00 %
Banco Galicia: 36.25 %
Banco BBVA: 35.00 %
Banco Credicoop: 35.00 %
Banco ICBC: 34.60 %
Banco Macro: 33.50 %
Banco Santander: 33.00 %
Banco de la Provincia de Buenos Aires: 32.00 %
Banco Ciudad de Buenos Aires: 29.00 %
Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos
Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
REBA Compañía Financiera: 39.00 %
Banco CMF: 38.00 %
Banco de la Provincia de Córdoba: 38.00 %
Banco Meridian: 38.00 %
Banco del Sol: 37.50 %
Banco Bica: 37.00 %
Banco Mariva: 37.00 %
Banco Voii: 37.00 %
Crédito Regional Compañía Financiera: 37.00 %
Banco de Corrientes: 36.00 %
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36.00 %
Bibank: 36.00 %
Banco COMAFI: 35.00 %
Banco Hipotecario: 34.00 %
Banco del Chubut: 33.00 %
Banco Dino: 29.00 %
Banco Julio: 29.00 %
Banco Masventas: 22.00 %
Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:
1- Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos: https://eleconomista.com.ar/especial/bancos
2- Indicá el monto a invertir y la cantidad de días
3- Seleccioná "Calcular" y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.
Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.
El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.
Nota publicada en eleconomista.com.ar
