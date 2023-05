Secretos verdaderos, Djokovic reveló que nunca existió amistad

Sinceramiento brutal. Novak Djokovic se encargó de reconocer que la amistad del famoso Big 3 del tenis, que conformó en su momento el serbio, Roger Fededer y Rafael Nadal se trató de una absoluta farsa.

El tenista serbio, que el próximo lunes -cuando se reactualice el ranking mundial ATP- perderá el número uno a manos de Carlos Alcaraz, hizo las explosivas declaraciones en el periódico italiano Corriere della Sera, de Milan.

El Big 3, que marcó una era en el tenis mundial y reconoció que, pese a tener una relación “cordial” y de “admiración” para con ellos, no ha entablado una “amistad” al ser rivales sobre la cancha.

“Federer y yo nunca hemos sido amigos. Entre rivales no se puede, pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por él, fue uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él”, confesó, y agregó que “Nadal y yo somos dos somos Géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos”.

“Incluso con él (por Nadal) la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy hoy. Esto nos unirá para siempre. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre”, continuó Novak Djokovic, que no se considera un “antivacuna” por el tema del Covid-19, sino alguien que lucha por el derecho de libre elección.

“El 95 por ciento de lo que se ha escrito y dicho en la televisión sobre mí en los últimos tres años es totalmente falso. No soy un antivacunas y nunca he dicho que lo fuera. Soy pro-elección: defiendo la libertad de elección. Es un derecho humano fundamental ser libre para decidir qué cosas inyectarse en el cuerpo y cuáles no”, explicó.

Además, contó cómo fue estar detenido en Australia por no estar vacunado. “Estuve en una prisión. No pude abrir una sola ventana. Me quedé menos de una semana, pero encontré gente joven y refugiados de guerra que llevaban mucho tiempo allí”. Djokovic vivió en carne propia la guerra de los Balcanes, cuando era solo un niño.