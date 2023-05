Aves en retroceso: las claves que explican su declive

La agricultura intensiva es la principal causa del descenso de poblaciones de aves en los últimos 40 años debido al incremento de usos de fertilizantes y pesticidas, lo que provocó un declive de un 25% del total de pájaros en Europa, según un estudio que se difundió ayer. Detrás de esas causas aparecen otros factores que jaquean a las aves, como el calentamiento global y el crecimiento de las urbanizaciones, según indica el informe.

El tema es también motivo de preocupación a nivel local, donde se estima que la agricultura intensiva característica del cordón hortícola platense, el uso de fertilizantes y pesticidas, el cambio climático y las urbanizaciones, afectan el hábitat de los pájaros y las especies de insectos que les sirven de alimento, poniendo en riesgo a algunas especies. Así lo indica, desde la Fundación Biosfera su presidente, Horacio de Belaustegui.

El estudio difundido ayer, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) liderado por la Universidad de Montpellier (Francia), analizó 170 especies de aves comunes, que se observaron en más de 20.000 lugares de 28 países europeos durante 37 años.

De este modo, los investigadores evidenciaron que las aves en Europa se redujeron un 25% en promedio, pero la disminución se acerca al 60% en el caso de las especies características de zonas agrícolas.

En cada país, los pájaros fueron desapareciendo de manera diferente, según las características de sus prácticas agrícolas.

De acuerdo con la investigación, la intensificación de la agricultura incrementó el uso de fertilizantes y pesticidas, productos que eliminan los insectos y otros invertebrados del suelo, alimento esencial de muchas aves.

Además, la utilización de esos fertilizantes coincide “especialmente en la época de cría, cuando las crías necesitan mucha proteína”, señaló Lluís Brotons, coautor del estudio.

Estos productos también contaminan las semillas, de manera que si los pájaros las ingieren, las sustancias tóxicas se van acumulando en su organismo y pueden llegar a provocarles la muerte, indicó el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de España.

Los monocultivos generan paisajes homogéneos, donde se elimina la diversidad de vegetación, de forma que las aves no pueden nutrirse de plantas y frutos variados o buscar refugio. Así, los autores alertaron que esto no solo afecta a las especies típicas de áreas de cultivo, sino también a otras que van a los cultivos para alimentarse, entre las que se encuentran “la mayoría de pájaros comunes”, sostuvo Brotons.

La investigación apuntó al cambio climático como la segunda causa del descenso, ya que el aumento de temperatura supuso en las últimas décadas una pérdida del 40% de las poblaciones de aves de ambientes fríos y un 18% de las de hábitats cálidos. Esta diferencia se debe probablemente al hecho de que las aves características de latitudes y altitudes altas están menos adaptadas al calor.

En tanto, la urbanización se posiciona como tercer factor de este declive de fauna, ya que “cada vez hay menos zonas verdes y más edificación en las ciudades” y las poblaciones de pájaros en zonas urbanas disminuyeron un 28%.

Finalmente, las aves típicas de bosques decrecieron aproximadamente un 18%, dato que contrasta con el aumento de la cubierta forestal en Europa durante los últimos años, ya que según los autores, los nuevos espacios forestales tienen menos calidad.

“Las presiones humanas que describimos en el artículo ya han provocado, en conjunto, un declive de un 25% del total de pájaros en Europa. El descenso continúa, y para frenarlo necesitamos cambios transformadores en las sociedades”, sostuvieron.