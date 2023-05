Otra cumbre de referentes de Juntos por el Cambio

Los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán hoy con los economistas de esa coalición para poner en común el trabajo de los equipos técnicos que están elaborando planes de Gobierno ante las elecciones de este año.

El encuentro se desarrollará a las 10 en el Hotel Emperador, en Libertador al 400, en el barrio porteño de Retiro, informaron fuentes de JxC.

De la reunión participarán los presidentes de los partidos que conforman la coalición opositora, los precandidatos presidenciales, los presidentes de los bloques legislativos y los referentes económicos de cada espacio, informaron fuentes del sector a Télam.

Hoy presenté en San Nicolás un nuevo acuerdo compuesto por 12 puntos que reuní tras dialogar con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y la sociedad civil de todo el espectro ideológico. pic.twitter.com/z1PNBOhZq3 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) May 1, 2023

Entre otros, estarán Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo, Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Federico Angelini. Del lado de los economistas se aguarda la presencia de Hernán Lacunza y Luciano Laspina, por el lado del PRO, y de Eduardo Levy-Yeyati, quien está coordinando los equipos económicos de Gerardo Morales. En tanto, las fundaciones Alem (UCR), Hannah Arendt (Coalición Cívica), Pensar (PRO) y de Encuentro Republicano Federal -los cuatro partidos que integran la coalición opositora- vienen manteniendo reuniones conjuntas.

El objetivo del encuentro de hoy es poner en común los respectivos trabajos, frente a la crisis económica y social, de la cual acusan al Gobierno.

Un acuerdo nacional

El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich presentó ayer su propuesta de un gran acuerdo nacional de “12 puntos básicos inamovibles” y realizó una autocrítica en nombre de la dirigencia política al destacar que “la maldita grieta no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo”.

“Creo que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo. Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante”, dijo Bullrich durante un acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que congregó a dirigentes de la oposición y del oficialismo.

El exsenador, que desde 2021 dejó su banca en el Congreso tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), realizó una autocrítica en nombre de los dirigentes políticos del país, al afirmar que “están demasiado de acuerdo con lo que piensan y se han pasado demasiados años sacando provecho electoral de dividir a la gente”.

“Es evidentemente útil poner al agente en un estado de batalla permanente inventado una sensación constante de situación limite en la que no hay tiempo para nada más que para correr para adelante aplastar a los de al lado y gritar lo mas fuerte posible. Así no se construye nada. No se construye un país, una familia, una pareja, una amistad”, resaltó.

Bullrich, quien asistió acompañado por sus hijos y su esposa María Eugenia, indicó haberse reunido con “dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil de todo el espectro ideológico” para crear un documento de “12 puntos básicos inamovibles”.