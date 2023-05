“Se me puso la piel de gallina cuando vi que la pelota entraba”

“Tarda en llegar, y al final, al final, hay recompensa” canta Gustavo Cerati en Zona de promesas y bien podría ser el título de la nota, porque si algo no le faltó a Ivo Mammini fue paciencia. Pasó mucho tiempo esperando su oportunidad desde aquel 25 de febrero de 2020 nada menos que Diego Maradona lo llamó y le dijo que iba a ingresar por Horacio Tijanovich a los 41 minutos del segundo tiempo de un triunfo sobre Sportivo Barracas 2 a 0 por la Copa Argentina. Pasó tiempo y pasaron entrenadores. A Mammini no le llegaba la chance de ser titular, que recién llegó en la fecha pasada ante Argentinos Juniors.

Sus números fríos hablan de 12 partidos y 2 goles. Pero en la práctica, convirtió en sus primeras dos titularidades en el Lobo, algo que es bastante inusual: Diego Alonso, Vitamina Sánchez, Facundo Pereyra. En este momento tan especial, desgrano sus sensaciones con este medio.

“Que la gente del Lobo sepa que hay optimismo de ambas partes por el contrato. Soy feliz acá”

- ¿Cómo fue convertir tu primer gol en el Bosque?

- Una sensación inexplicable, se me puso la piel de gallina cuando salí por la manga y cuando vi la pelota entrar en el gol, ambos momentos fueron hermosos, estoy muy contento de poder estar viviendo estas cosas y de recibir el cariño de la gente que uno trabaja para poder darle una alegría. Es hermoso ver contenta a la gente del lobo por el sacrificio que uno hace.

- Esta fue la semana en la que tus sueños empezaron a cumplirse. ¿lo sentiste así?

- Si, creo que fue la semana en la que todo esfuerzo dio sus frutos y estoy tranquilo con eso. Trato de llevarlo disfrutando cada momento y cada paso nuevo que doy.

- Chirola te elogió en la conferencia de prensa pos Tigre y dijo que haber subido tan rápido tal vez te frenó la evolución. ¿Lo hablaste con él?

- No lo hablé con él pero haber debutado de chico fue una virtud por un lado y por el otro no. Fui el más joven en debutar, pero todavía quedaban detalles por pulir y aprender que, cuando llego Chirola los pude terminar de aprender y mejorar.

- ¿Fueron difíciles estos tres años en los cuales jugaste muy poco?

- Sinceramente sí, fueron difíciles porque como dije salté rápido a primera, y tuve la situación de estar en primera división, ir al banco una semana y pasar a jugar en 5ta, todo esto con 17/18 años, tuve que hacerme fuerte de cabeza entrenar doble o triple turno para demostrar que yo quería estar en lo más alto.

-¿Quién te ayudó en ese tiempo? Porque la familia y los amigos son vitales, pero ¿te hablaban también los técnicos o los jugadores de mayor experiencia?

- Los que estuvieron siempre fueron mi familia, mi representante (Dabio Scandizzo) y mi novia. De la gente del club trate de hacerme fuerte con mis compañeros de reserva que estaban en ese momento conmigo. Cuando Chirola estaba en reserva me decía que no afloje y que tire para adelante, que las oportunidades iban a llegar.

“El gol en cancha de Argentinos se lo dediqué a Diego, quien me hizo debutar en primera”

- Debe ser especial que con muchos de esos chicos estén viviendo esta posibilidad en primera.

- ¡Sí! Es un grupo único y muy unido, estamos siempre todos juntos y tirando para el mismo lado. Siempre tratamos de darlo todo, todos. Nos queremos mostrar al 100 % y siempre damos lo mejor.

- ¿Se te cruzó la imagen de Diego Maradona cuando hiciste tu primer gol justo en la cancha de Argentinos?

- Sí, el gol se lo dedique a él porque fue quien me dio la oportunidad de debutar en primera.

- ¿Te dejó alguna vivencia o recuerdo especial compartir ese tiempo con él?

- Siempre tengo el recuerdo de que cuando me veía me decía mamma en vez de Mammini...nunca me dijo por qué y tampoco me animé a preguntarle.

-¿ Cómo vive tu familia este momento tan esperado?

- Son ellos mi sostén. Mi novia, mi hermano, papá y mamá, están siempre, además de mis dos abuelas y mi tía. Disfrutamos al máximo cada partido.

- ¿Se firma esta semana el nuevo contrato?

- Esta semana seguramente se defina. Le quiero dar tranquilidad a la gente del Lobo, quiero que sepa qué hay mucho optimismo de ambas partes. Soy feliz acá.