VIDEO. "Chirola" Romero, en la previa del choque ante Independiente Santa Fe: "Necesitamos si o si los tres puntos"

Gimnasia se prepara para enfrentar este martes a Independiente Santa Fe de Colombia, de cara al último partido de local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y sabe que el único resultado que le sirve es ganar, ya que el equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero perdió los tres encuentros que disputó en el grupo G.

Por eso, el DT del Lobo habló en la previa de este encuentro y afirmó: "Mañana será un partido clave, al igual que los dos restantes que nos van a quedar. Necesitamos si o si los tres puntos. Considero que el equipo que voy a poner va a poder lastimar al rival y va a ser bien las cosas".

"Son pruebas, son desafíos nuevos. Mañana vamos por el triunfo, porque es lo único que nos va a garantizar tener chances en la Copa. Nosotros necesitamos jugar todos los partidos y ganarlo, mas allá de cuál fuese el resultado. El tiempo sigue y tenés que estar constantemente mirando para adelante y pasando pruebas y obstáculos", sumó.

En esta misma línea, analizó: "Será un partido difícil, ellos también van a querer conseguir los tres puntos. De mitad de cancha hacia adelante tienen jugadores rápidos, que salen de contra. Es un equipo que le podemos hacer daño, siempre y cuando nosotros estemos bien y concentrados. Va a ser difícil como todos".

A su vez, "Chirola" confirmó que Cristian Tarragona no estará en el encuentro ante el equipo colombiano: "Lamentablemente Cristian salió con una molestia y en este partido no va a poder estar, pero ya estamos preparados para lo que va a ser el partido de Copa. El equipo no va a cambiar mucho".

En cuanto a la mirada del rival, el ex volante albiazul manifestó: "Mas allá de que cambiaron el técnico va a ser difícil, tienen jugadores importantes, de experiencia".

Por último, también hizo referencia al debut de Ignacio Miramón, una de las promesas triperas que jugó por primera vez un mundial con la selección argentina Sub-20: "Un orgullo grandísimo. Uno se emociono porque es de nosotros, es nuestro y lo difícil que es estar en un mundial. El tuvo la posibilidad de entrar y algo que es difícil y lo pudo lograr. Estamos muy contento y muy feliz de que se pudo poner la celeste y blanca y se ganó".