Trabas para pagar cuota de voluntarios del IOMA

Afiliados voluntarios del Instituto Obra Médico Asistencial -IOMA- no están pudiendo pagar la cuota de la cobertura de salud por inconvenientes en el sistema Provincia Net, al cual se accede a través de los locales que funcionan como centros de cobro de distintas prestaciones.

Fuentes de la obra social provincial indicaron, en ese sentido, que las trabas para abonar la cuota se deben a “un problema del sistema bancario que se está resolviendo”.

Una afiliada que está por someterse a una operación y no pudo abonar la cuota de este mes planteó esa inquietud a este diario, ya que, al no tener registro la obra social de ese pago, teme por lo que le suceda con la cobertura de la operación. El segundo vencimiento es mañana, indicó.

Facturas por Bapro

Vecinos de Parque Castelli se mostraron preocupados tras haber pagado facturas de distintas empresas de servicio a principios del mes en curso y sin embargo esas compañías les han enviado avisos de corte de la prestación.

”Averigüé en el Bapro donde hice los pagos, y resulta que no los había tomado el sistema. Conseguí todos los comprobantes, pero ahora tengo que presentarlos en todos lados para que no me corten los servicios”, contó una de las vecinas afectadas.