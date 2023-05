Aníbal Fernández confirmó que irá al acto del 25 de Mayo y criticó a La Cámpora: "Le hicieron la vida imposible al Presidente"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que asistirá al acto del próximo jueves en Plaza de Mayo, convocado por el kirchnerismo, y fue muy crítico de La Cámpora al decir que "le hicieron la vida imposible" al presidente Alberto Fernández.

Consultado sobre si tenía pensado concurrir al acto del jueves, con motivo de cumplirse 20 años de la asunción como presidente de Néstor Kirchner, Aníbal Fernández no dudó y afirmó: "Sí, claro". "Es un acto que me permite festejar a mí también porque se cumplen 20 años de haber asumido como ministro del Interior nada menos que de Néstor Kirchner", aseguró. "Es algo que me llena de orgullo", completó al respecto.

Y cuando le preguntaron sobre su relación con La Cámpora, la agrupación encabezada por Máximo Kirchner con la que ha tenido varios cruces en público en este último tiempo, el funcionario fue contundente: "Mis diferencias con La Cámpora no tienen solución. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío".

No conforme, fue más allá y en este caso sin mencionarlos dijo que "nunca jugué en mi vida en contra de un presidente peronista, nunca, como sí han jugado un montón de otros compañeros en contra de Alberto. Le hicieron la vida imposible todo este tiempo y malograron muchas de las políticas públicas que tendrían que haberse llevado a la práctica".