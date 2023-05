Anses: quiénes y cómo pueden sacar los créditos de $240.000, con tasa favorable y hasta en 48 cuotas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone a disposición de sus afiliados una serie de beneficios destinados a brindar apoyo en todo el país. Y uno de ellos es la posibilidad de sacar créditos que van hasta los $240.000, los cuales pueden ser solicitados de manera conveniente a través de plataformas en línea y con tasas muy favorables.

Los préstamos ofrecidos por Anses pueden ser financiados en 24, 36 y 48 cuotas, siempre garantizando que el monto de cada cuota no supere el 30% del ingreso mensual del solicitante. Además, se estableció un plazo máximo de cinco días hábiles para depositar el monto solicitado en la cuenta bancaria correspondiente.

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de Anses?

A este beneficio de Anses pueden acceder tanto jubilados como pensionados que cumplan con los siguientes requisitos:

* Jubilados y pensionados.

* Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos.

* Pensión No Contributiva por Invalidez.

* Pensión No Contribuya por Vejez.

* Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

* Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Según se informó desde el organismo, quienes formen parte de los grupos ya nombrados deberán residir en el país, tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito, documentación al día y una cuenta bancaria para sacar este crédito.

Simulador de crédito

Además, se aclaró que para brindar transparencia y evitar sorpresas, Anses puso a disposición una página web donde los potenciales solicitantes de créditos pueden calcular y visualizar la cantidad que deberán pagar. Reconociendo que obtener un crédito puede generar preocupaciones, esta herramienta permite a las personas anticiparse y evaluar con precisión los montos y plazos de pago, evitando que la solicitud de un préstamo se convierta en un problema inesperado.

Estos créditos pueden obtenerse de forma presencial en la oficina de Anses más cercana o de forma online a través miANSES.