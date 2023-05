“Nos iba a costar abrir el partido, pero era cuestión de seguir insistiendo”

Eduardo Domínguez reconoció que a Estudiantes, su equipo, romper la paridad, pero que era algo que estaba previsto, y de ninguna forma evitó considerarse candidato para ganar el Grupo C de la Copa Libertadores en lo que en principio asoma como un mano a mano con Bragantino de Brasil, equipo con el que empató sin goles en San Pablo y volverá a cruzarse de local en UNO.

En una conferencia de prensa ofrecida tras la goleada por 4-0 a Tacuary en el estadio Defensores del Chaco, que compartió con Fernando Zuqui, el entrenador del conjunto albirrojo, explicó en su primera respuesta que “sabíamos que el partido se nos iba a complicar si entrábamos en una monotonía, porque el rival se paró bien defensivamente. Pero era cuestión de seguir insistiendo, hasta encontrar ese gol que después, efectivamente, nos facilitó las cosas”.

Consideró que “Estudiantes, en líneas generales, hizo un buen partido” y al referirse al exitoso ciclo que está cumpliendo al frente del equipo Pincha, en el que asumió con la temporada ya comenzada, señaló que “no tengo precisos los datos estadísticos de esta gestión, pero recuerdo que en Huracán empezamos bien, igual que en Colón”, destacando como fundamentos que “creemos en nuestro trabajo, y en el plantel... Es creer en el jugador y que ellos nos vuelvan a poner en los primeros planos. No es casualidad que estos jugadores jueguen bien”.

Aceptó que a pesar del buen presente en la Copa Sudamericana y en la Liga Profesional “hay muchas cosas por corregir y mejorar, por parte de ambos lados: jugadores y cuerpo técnico, porque cuando no siempre sea ganar haya una base... Hay que tener los pies en la tierra”.

Detalló que “a los 10 minutos cambiamos algo tácticamente porque vimos que Tacuary estaba bien cerrado y complicaba con el pelotazo largo. Lo hicimos para generar una superioridad numérica y lo conseguimos, algo que será necesario considerar en otros partidos”.

“Rollheiser nos dijo que no estaba al 100 por ciento y se lo agradecimos. Se trató de un gran gesto”

Acerca de la goleada en Asunción, y las estadísticas favorables, que instalan a Estudiantes como candidato a ganar el Grupo C, que está peleando con Bragantino, Domínguez trató de ser lo más claro posible: “No me apresuraría a hablar de candidato, pero es algo lógico por la historia del club. Es algo que impone la institución por si misma, por los títulos que ganó y por los jugadores. Pero no es un peso para nosotros. En principio peleamos la clasificación con Bragantino, un rival de peso, y dependerá de nosotros, porque será en nuestra cancha y con el apoyo de nuestra gente”.