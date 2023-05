García Cuerva niega ser kirchnerista y lo atribuye a la grieta: "Me han querido empujar para ese lado"

Jorge García Cuerva, el designado obispo de Buenos Aires en reemplazo de Mario Poli, salió a aclarar que no está identificado políticamente con el kirchnerismo y lo atribuyó a que "en esta obsesión que tenemos con la grieta me han querido empujar para ese lado".

El todavía obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego se refirió sobre el tema luego que se difundieran en las redes sociales fotos suyas junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y su esposa, Malena Galmarini, haciendo la “V”, además que se pudiera ver una homilía que encabezó en 2016, siendo sacerdote todavía, en la que reivindicó la militancia peronista durante una misa por un aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.

"Políticamente te aseguro que mi postura es otra", dijo sobre el supuesto vínculo con el kirchnerismo, aunque aseguró que "más allá de eso el vínculo que tuve ha sido muy cordial y muy de acuerdo fundamentalmente en la provincia de Santa Cruz".

Incluso dijo que durante el reciente Tedeum que encabezó el 25 de mayo tuvo conceptos críticas contra el Gobierno nacional, especialmente en materia económica, social y de política sanitaria. "Han escuchado y han podido ver que soy muy crítico de algunas situaciones como la inflación, que digo que es el impuesto de los pobres", señaló.

Asimismo, recordó tener vínculo con la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la ex ministra de Desarrollo Social durante la gestión de Mauricio Macri, Carolina Stanley. "De nuevo, me parece que es poner un cartelito un poquito apresurado", agregó.